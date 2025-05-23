關稅沒直接影響 長榮鋼: 鋼構展望仍穩定

長榮鋼昨天下午舉行法說會，左起為總經理劉邦恩、董事長林耿立。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕長榮鋼鐵（2211）昨召開法說會，總經理劉邦恩指出，政府的打房政策雖有影響房市，但鋼構市場短期仍穩健發展，主因科技廠建廠熱絡，且都更、商辦案也持續進行，目前在手訂單量達23.5萬噸，算相對高檔水準；長期展望仍要看對等關稅是否衝擊大環境景氣，惟鋼構本業與轉投資環保事業都是內需型產業，未有直接影響。

劉邦恩指出，今年第1季製造量與吊裝量都高於前3年平均水準，在手訂單量統計到3月底約22萬噸，4月與本週又有斬獲，訂單量推升到23.5萬噸，是歷史相對高檔水準；長榮鋼第1季每股稅後盈餘（EPS）1.49元也寫下歷史新高。

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至於3家轉投資環保事業，欣榮因整改工程完成，處理量能效率提升，表現可期；水美因有害廢棄物處理競爭激烈，處理單價下跌，但仍可以量制價維持獲利；榮鼎綠能受限配合先前欣榮整改，優先處理桃園市家用垃圾，但透過接單價較高廢棄物，確保獲利。劉邦恩指出，3家子公司與鋼構本業「今年還是會有不錯成績」。

他也說，鋼構毛利率約7-12％，但因美中貿易戰、疫情紅利，這幾年都屬於高毛利，紅利可維持多久，還是要回歸市場經濟、景氣。至於關稅政策影響，劉邦恩說，鋼構本業、轉投資環保均屬內需型產業，沒有直接關係，只是長期對經濟衝擊有待觀察，一旦百業蕭條，也無法獨善其身，但應該不會發生，畢竟這對美國也非完全有利，會繼續觀察與應對。

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