統一超董事長︰匯率比關稅更嚴肅 影響Q2浮現

統一超商（2912）董事長羅智先（左）昨天表示，美國啟動對等關稅，這麼大的事情超商消費一定會受影響，尤其是匯率問題比關稅問題更嚴肅，不是任何一個經濟體可以個別掌控的。（記者楊雅民攝）

羅智先談投資Yahoo台灣和PChome練習進入電商 還處在復原期

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）昨舉行股東會，董事長羅智先表示，美國啟動對等關稅，這麼大的事情超商消費一定會受影響，尤其是匯率問題比關稅問題更嚴肅，不是任何一個經濟體可以個別掌控的。

他指出，超商是生活產業，關稅衝擊不會是第一波，影響只是時間的問題，遲早會感受到，過去每一年都覺得蠻辛苦的，現在回首一看，其實一年比一年更辛苦，今年景氣不確定的因素更多。

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雖然如此，羅智先認為7-ELEVEn展店目標沒改變過，一年平均淨增150-200家店，以前便利商店會以多少人口開多少家店計算，現在則愈來愈趨向社會服務，服務需求是無限的。

至於統一超商在中國佈局7-ELEVEn多年還是虧損，他說，做生意虧損不是最可怕的事情，要看每一塊錢的虧損創造出來的營收是增加或減少？若方向是正向的，忍受虧損是可以接受的，強調上海7-ELEVEn仍按照計畫在擴充。

針對台幣升值內需產業可望受惠，羅智先分析，假設把商品的成本分成兩部份，原料處理成商品的人工和設備等成本比原料本身高，原料成本占比不是那麼重，預計第2季比較看得出來匯率造成的影響。

他並指出，統一投資Yahoo台灣和PChome網家（8044），剛開始練習進入電商的世界，並沒整併打算；這兩家公司因內外環境因素阻礙原先發展，可能要花3-5年讓優秀的團隊重啟，目前電商的投資還在「復原期」。

併購foodpanda？

執照不是可控制的事

至於統一會不會出手併購foodpanda？羅智先說，外送平台最大的意義是和消費者距離非常近，任何跟消費者距離愈接近的服務，集團都會嚴肅檢討；此外，統一集團在台北信義區打造「Dream Plaza」，他表示，目前改裝工程緊鑼密鼓、萬事俱備，每項投資都10億起跳，但只欠東風，直言「執照不是我們可以控制的事情」。

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