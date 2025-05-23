房市降溫 5大銀行新增房貸 月減192億

房貸已經從申貸戶市場轉為銀行市場。（記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日公布五大銀行四月新增房貸金額為六二七．三億元，為今年次低水準，較三月大減一九二．七九億元，新增房貸利率升至二．二八二％的逾十六年新高。央行官員表示，整體房市交易量下滑、房價漲幅收斂，市場已見降溫跡象。

交易量下滑 房價漲幅收斂

五大銀行是指台灣銀行、合作金庫、土地銀行、華南銀行及第一銀行；這五家行庫每月新承作房貸的金額與利率，向來被視為房市景氣的風向球。

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根據央行統計，四月新增房貸大幅縮減，主要受到六都買賣移轉棟數減少影響。央行官員指出，在相關部會持續推動健全房市政策，加上銀行強化風險控管，對房貸承作更趨審慎，信用資源不再過度集中於不動產部位。

央行：銀行落實自主管控

利率方面，四月五大銀行新增房貸利率升至二．二八二％，較前月上升○．○一八個百分點，創下自二○○九年一月以來新高。央行表示，此一上揚除反映先前政策利率調升外，也與銀行落實自主管控、提高審核門檻有關。

從交易量觀察，四月六都買賣移轉棟數僅一萬六八四六棟，月減七．三三％、年減二十六．三二％。累計今年前四月，六都移轉棟數年減幅達二十四．三四％；央行指出，量能顯著縮減，已可見房市降溫。

房價方面，根據信義、永慶等業者所編製房價指數顯示，雖然整體價格仍維持年增，但漲勢已有明顯收斂。官員說，整體房市呈現「量縮漲幅減緩」情況。另新青安近期申貸熱度也不如以往。央行統計，四月五大銀行新承做新青安貸款二三四億元，占比降至三十七．三五％，為今年一月以來低點。

四月初美國總統川普宣布各國對等關稅後又給予九十天暫緩期，一度引發全球股災，是否對房市造成影響？官員認為，購屋屬於中長期資產配置，仍有待觀察。

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