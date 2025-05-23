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偷開機組、火力全開？ 曾文生駁斥

2025/05/23 05:30

台電說明，興達3、4號機尚未除役依規可啟動，運轉資訊網站皆公開，「偷開」是錯誤指控。（記者林菁樺攝）台電說明，興達3、4號機尚未除役依規可啟動，運轉資訊網站皆公開，「偷開」是錯誤指控。（記者林菁樺攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕核三廠二號機十七日正式除役，台中火力發電廠發電量增加五十％，興達電廠三、四號燃煤機組也連續三日開機，引發「偷偷開機」、「火力全開」的質疑；對此，台電董事長曾文生昨在行政院院會後記者會表示，因部分機組正在檢修中，預計週末會陸續供電；而台電所有機組併聯發電都公開在網站，不會「偷偷來」，絕對沒有「偷開機組」。

公開在網站 絕不會偷偷來

曾文生表示，中火原來燃煤量是一八○○萬噸，去年總用煤量一一八七萬噸，減煤量超過三分之一，空污排放減量成效更大，減少八成空污量，在減少燃煤的同時，用防制設施減少空污。

對於外界質疑「火力全開」與「夜間偷開」等質疑，曾文生說明，這都是顛倒因果順序說法，台灣推廣再生能源，白天有光電，火力機組需要發電量比較少，白天不需要全載，而中火有十部機組，六年前開始最高峰就只有用九部，空污季的時候只開七部，一直都是在減量。

興達三、四號機 未除役

至於興達電廠燃煤機組開機，曾文生解釋，環評決議清楚載明，興達三號機除役時間在二○二五年底，四號機在二○二六年底，外界指涉的兩部機組均尚未除役。台電先前承諾，為了環境友善，在備轉容量率八％以下的時候可以啟動，台電一向皆依規進行。

曾文生表示，現在台灣用電尖峰仍在白天，夜尖峰時間比較短，需要備轉容量率也沒有那麼高，如果有七％是絕對不會有任何問題的，最近兩天和平電廠、林口電廠機組確實有故障，現正在檢修中，預計週末會陸續供電。而台電所有機組併聯發電都在公開網站呈現，不會有「偷偷來」這件事，也絕對沒有「偷開機組」這件事，以此形容台電是非常不公平的事情。

曾文生並說，過去八、九年來台電應是固定污染源減量最多的企業，希望各級環保機關可以給台電一點公道，台電同仁們都非常努力，如果要不斷回應這種片面訊息，很可能都要耽誤工作時間。

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