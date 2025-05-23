台中用電6都第一 逾180萬戶需「外援」

台中市用電量自2019年起連年超過台中電廠發電量，用電名列六都第一，超過180萬家戶用電需靠「外援」。（圖由龍井區麗水里長陳耀墩提供）

連年超過中火的發電量 仰賴全國多元電力專業調度

〔記者黃旭磊、林菁樺、蘇孟娟／綜合報導〕核三廠二號機本月十七日晚間除役後，台中市長盧秀燕接連數日緊咬台中電廠議題。台電強調，中火已逐年減煤、用煤量屢創新低，但台中市用電量自二○一九年起連年超過台中電廠發電量，用電名列六都第一，超過一八○萬家戶用電需靠「外援」。

台電副總經理蔡志孟說，台中市用電量連年超過中火的發電量，用電隨城市發展持續成長，去年近三五○億度，名列六都第一，而用電缺口需仰賴全國多元電力專業調度，才得以滿足台中百工百業用電需求。

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減煤減排 台中電廠大降一百億度

蔡志孟強調，隨著減煤減排趨勢，台中電廠發電量已從盧市長上任時的三七二億度減至去年二七二億度，大降超過一○○億度，並無發電集中台中的情況；台電也同步推動台中電廠新燃氣機組更新計畫，新一號機預計今年底正式加入供電行列，可再提供低碳、低空污穩定電力。

核三廠二號機除役後，除了盧秀燕接連數日質疑台中電廠「火力全開」，引發空污疑慮外，還有藍營人士稱興達燃煤機組「偷開」，遭到台電駁斥；台電強調，高雄興達燃煤三、四機組操作許可證到期，但申請展延中仍可運轉，且也是在有條件的狀況下才啟動，並非常態，規劃在今年底與明年底陸續除役，將由新複循環燃氣機組接棒。

台電說明，因林口一號機、大潭一號機、民營和平一號機等部分機組故障檢修，具備非空污季、尖峰備轉容量低於八％等條件才啟用，是「特定情況」，並非常態。

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