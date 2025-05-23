打詐專法首例 開罰臉書百萬 兩案廣告出資者、刊播者不明 各罰50萬

數發部首次援引打詐專法，對Meta的臉書2案各開罰50萬元。（路透社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕俗稱打詐專法的《詐欺犯罪危害防制條例》去年下半年上路後，要求Meta（臉書）、Google等平台落實廣告實名制，以防詐騙集團刊登廣告。由於Meta有兩案廣告出資者、刊播者不明，數位發展部昨首次援引該法，對Meta開罰共一百萬元，若屆期未改正還可按次處罰。

Meta：續與政府合作 跨平台打詐

Meta對此表示，「我們有責任盡力打擊在我們平台上的詐騙行為，並對此高度重視。我們將繼續與政府及執法機關等相關單位合作，跨平台、跨產業共同打擊網路詐騙。」

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現行詐騙廣告移除有什麼機制？除了數發部主動用AI偵測外，民眾在平台上看到疑似詐騙廣告後，可藉由一六五反詐騙專線告知警方，或由「網路詐騙通報查詢網」通報數發部。為避免誤殺合法廣告，各部會審查確認為詐騙案件後，才由數發部請平台方配合在一天內下架。

數發部昨表示，針對Meta經營的Facebook平台，未依《詐欺犯罪危害防制條例》揭露委託刊播者、出資者資訊，經數發部會同內政部、法務部、高檢署、行政院打擊詐欺指揮中心等單位共同檢視，確認有兩則廣告違反詐防條例，因此依法對Meta每案各予以裁處新台幣五十萬元罰鍰，並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。

數發部：訂法時 多次與業者溝通

數發部強調，訂定詐防條例和子法時，已多次與業者溝通，業者也表示願意配合且已落實法遵義務，但仍發現有具體違反法規的情事，因此依法予以裁處；未來將秉持依法行政立場，持續督促業者恪遵法規，確實履行資訊揭露與源頭管理責任。

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