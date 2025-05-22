法說會速報》大型電子紙模組產線 元太Q4投產／振曜彩色電子書熱賣 訂單能看到10月

客戶提前拉貨，元太董事長李政昊表示：元太將迎來有史以來最好的第二季。 （記者陳梅英攝）

大型電子紙模組產線 元太Q4投產

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）昨日召開法說會，受惠於新舊產品順利轉換以及新品上市動能，元太第一季毛利率52.21%、營業利益21.47億元、稅後盈餘21.97億元，皆創歷年同期新高，每股稅後盈餘1.91元。

元太董事長李政昊表示，今年是元太邁入大尺寸彩色電子紙市場的元年。透過全球六大TFT面板夥伴對電子紙產業的深度參與，將大幅提升電子紙模組製造的專業技術能量。此外，元太與友達（2409）旗下子公司達擎成立合資公司，雙方將於友達桃園龍科廠區建置大型電子紙模組生產線，預計今年第四季投產。

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振曜彩色電子書熱賣 訂單能看到10月

〔記者王憶紅／台北報導〕電子廠振曜（6143）昨日舉行法說會，董事長宗緒福表示，受惠彩色電子書閱讀器持續熱賣，歐美及亞洲客戶追加訂單，目前訂單能見度看到10月，11、12月第四季旺季也會成長，在手訂單已較去年全年出貨量增加20%以上，且美國市場有潛在轉單效應，今年出貨可望季季高，再創歷史高峰。

宗緒福說，去年營收成長，主要受惠於彩色電子書閱讀器元年效應，而今年則可說是彩色大面板的元年，振曜推出13吋到75吋共7種產品，其中31.5吋為主流產品，預計6月正式量產出貨，在歐洲、日本等地需求強烈，且隨著新專案逐步導入，預估今年大尺寸新機佔營收比重可望達2-5%，明年則倍數成長。

宗緒福表示，終端需求從年初預估今年出貨量全年成長10-15%，已上修至超過20%以上，除積極備料、加班以滿足客戶需求外，也樂觀看待未來潛在轉單效應。

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