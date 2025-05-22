盤勢分析》逼近套牢區 量縮追價意願低

台股指數逼近套牢區，盤勢可能轉為區間震盪，操作上留意低位階補漲或營運動能明確個股。圖為示意圖。（資料照）

21日為台北國際電腦展開展第二天，加權指數在AI權值股領漲下，伴隨汽車、橡膠、太陽能族群一路向上，終場上漲277.88點，收在21803.91點，成交量約3021億元。

法人分析，本週台北國際電腦展，黃仁勳再次來台發表演講，細看內容除輝達將轉型為AI基建公司較具新鮮感外，其餘題材與3月輝達GTC大會所揭露的大同小異，加上穆迪調降美國信用評等，打亂近期反彈節奏。

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觀察三大法人動向，外資昨買超302.32億元、投信買超49.16億元、自營商買超35.95億元，合計買超達387.43億元；台指期昨結算，外資淨空單昨增加1002口，累積外資期貨淨空單約38846口。

聯邦投信聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示，台股自4月以來反彈約25%，但觀察融資餘額從3月的3200億元急速下降至2000億元後，目前仍未回到之前水準，顯示市場資金並未大舉進場，反映投資人趨於謹慎，預料技術面收復川普4月7日缺口及季線後，有機會向上挑戰半年線與年線，操作上建議維持靈活操作策略，布局營收與獲利都成長、基本面佳的產業，包括AI相關、內需、原物料等族群。

元大投顧認為，加權指數自4月9日低點以來，最多彈升超過4500點，順利回補對等關稅缺口並攻上季線，不過，技術指標衝上高檔熱區，但量能卻見萎縮，顯示投資人居高思危；此外，指數逼近2萬2千點後，面臨年線以及前波密集套牢區牽制，伴隨解套賣壓相繼出籠，一時半刻恐不易化解，盤勢可能轉為區間震盪，操作上留意低位階補漲或營運動能明確個股。（記者張慧雯）

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