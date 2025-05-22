關稅攪局 裕隆集團:今年車市不會太好

裕隆(2201)昨天召開法說會，裕隆表示，受到美國對等關稅及汽車貨物稅調整等政策不確定因素影響，消費者購車出現觀望氣氛，車市買氣轉弱，全年新車銷量將低於去年逾45萬輛的水準。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆集團旗下裕隆（2201）、裕日車（2227）、中華汽車（2204）昨天召開法說會，3家公司皆表示，受到美國對等關稅及汽車貨物稅調整等政策不確定因素影響，消費者購車出現觀望氣氛，大部分汽車品牌都認為，「今年車市和去年相比不會太好」。

消費者觀望 前4月銷售年減11%

裕隆副總李建輝表示，今年1~4月全台新車銷量約13萬輛，年減11.4%，主要是美國對等關稅、汽車貨物稅等政策調整方向及實施時間點都還不確定，對新車的銷量有一定幅度的影響、互相牽制。

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針對近期新台幣升值，裕隆副總羅文邑表示，以300億元營收推估，新台幣兌美元只要升或貶1元，對裕隆營收的影響約0.6億元，但對營業利益影響不大，因為裕隆都是帶工、帶料、帶設備，材料採買的變動成本，會如實反映給委託方吸收。

至於鴻華先進（2258）和日本三菱汽車5月7日宣佈合作備忘錄，將由裕隆代工生產日本三菱（Mitsubishi Motors）電動車，雙方正在討論細節，預計明年開始出車賣到澳洲和紐西蘭。

裕日車總經理鐘文川表示，今年台灣車市展望保守，裕日車將運用國產車型售服零件開拓外銷市場，今年已建立對泰國及埃及日產直接銷售管道。而轉投資的東風日產受中國自主品牌電動車熱銷擠壓，前4月銷量15.7萬輛，年減29.8%，已透過本土化策略，加快電動車開發上市，首款n7電動車已於4月底上市，下半年還有3~4款新車，3年內預計有10款新車型。

中華汽車副總錢經武表示，今年台灣車市不太好，但中華有自主研發的J SPACE輕型商用車加持，預估J SPACE年銷量可達1.7萬輛，帶動CMC品牌銷量持續成長。

MG品牌高峰期月銷量達1500~2000輛，主要是上市初期累積較多訂單，真正實力是月銷量1000輛左右，但因去年因應國產化新制暫停生產，造成銷售動力被打斷，如今需要時間恢復，今年中華車全年目標不會調整，但達成率會降低一些。

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