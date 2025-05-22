伺服器三雄秀肌肉 搶占AI基建主導地位

仁寶AI伺服器平台涵蓋輝達與超微，目前美國市場已取得多個新案，持續 出貨。 （資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著AI應用高速成長，國內電子大廠仁寶（2324）、英業達（2356）與神達控股（3706）旗下神雲共同在台北國際電腦展期間，強調AI伺服器業務布局與全球產能規劃，從平台策略、散熱技術到海外建廠進度全面推進，力拚搶占新一波AI基礎設施商機。

仁寶布局轉向美德州

仁寶數據中心解決方案副總裁張耀文昨日表示，仁寶AI伺服器平台涵蓋輝達與超微，目前美國市場已取得多個新案，持續出貨。因應關稅與近地組裝趨勢，仁寶已將全球布局重心轉向美國德州，並評估拓展墨西哥與其他潛力地區。企業市場仍是仁寶業務基礎，公司亦積極爭取Tier 1（第一階）雲端客戶。

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英業達雙平台策略

英業達則採「雙平台」策略應對AI晶片供應波動，第2季主力為輝達B200架構，第3季起將轉向B300平台，涵蓋氣冷與液冷版本。英業達集團全球伺服器產線持續擴充，泰國廠預計年底增至8條產線，墨西哥廠除原有6條SMT與4條車用產線外，現已規劃新增筆電組裝線。德州新廠則預計今年上半年開始導入認證，屆時將支援B300整機出貨。

神雲聚焦軟硬整合

神雲總經理黃承德指出，目前公司產品聚焦AI伺服器、液冷散熱、多平台支援與軟硬體整合。現階段出貨平台包括AMD MI300X／325X，未來將導入MI350系列，並已採用MGX模組化架構支援企業端應用。神雲並提供液對液與液對氣冷卻方案，配合資料中心建置條件靈活調整。軟體方面則發展自有資料中心管理平台，深化客製化部署與開放架構整合。

三家業者皆強調，北美為AI伺服器的重要戰場，產能移轉、美國客戶訂單與在地製造要求已成為營運布局關鍵。

面對平台快速演進與晶片分配不均，台廠除強化海外產能，更在伺服器技術研發、品牌能見度與戰略合作方面積極突破，力拚在下一波AI基礎建設中扮演更具主導地位的角色。

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