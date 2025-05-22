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處處有建設 黃仁勳︰看好台供鏈成長

2025/05/22 05:30

輝達執行長黃仁勳表示，台灣四處都在建設，看好台灣供應鏈在AI（人工智慧）發展下將持續成長。（記者廖振輝攝）輝達執行長黃仁勳表示，台灣四處都在建設，看好台灣供應鏈在AI（人工智慧）發展下將持續成長。（記者廖振輝攝）

指美中禁令導致輝達市占大降 反促中國AI加速發展

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日出席全球媒體與產業分析師記者會時表示，看到台灣四處都在建設、四處都有工廠，看好台灣供應鏈在AI（人工智慧）發展下將持續成長；他另指出，美國禁止AI晶片出口至中國，自拜登政府以來，輝達晶片在中國市占率已腰斬，近期管制H20晶片又提列數十億美元損失，美中禁令是錯誤政策，反而讓中國加速發展本地AI技術。

黃仁勳指出，全球各地包括台灣、美國等地正積極進行AI基礎建設，AI工廠成為新的產業，台灣供應鏈持續因AI而成長，對輝達來說，全球供應鏈很重要，雖部分產品會在美國等地製造，但不會全部集中於單一地區，藉此確保供應鏈的平衡與彈性，他希望盡量在各地都有工廠，現在是重新平衡的好時機。

他也提到能源的重要，不管是氫能、核能、太陽能、風能等，無論新技術為何，發展皆需要能源，各地政府需要支持各種能源的發展，讓企業在AI趨勢下繼續成長。

針對美中禁令，黃仁勳直指是錯誤政策，四年前拜登政府剛執政時，輝達在中國市占率高達九十五％，現在僅剩五十％，都被中國當地業者拿走，輝達後來銷售降規的晶片，產品單價和營收都受到很大影響，最近更認列H20晶片高達數十億美元的損失；他預估，有五十％的AI研究人員在中國，明年中國AI市場有高達五○○億美元的規模，輝達卻不能參與這個機會非常可惜，這可為美國創造稅收、就業機會，推動產業繼續發展。

對於白宮正在進行的半導體關稅議題，黃仁勳認為，全球貿易正在重新調整，一旦穩定下來，產業就會進行調整，他非常有信心事情會順利進行。

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