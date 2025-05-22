21州共和黨財政官員 籲SEC調查中概股

美國證券交易委員會（SEC）主席亞特金斯（Paul Atkins）。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，來自美國二十一個州的共和黨籍財政高官，近日聯名致函美國證券交易委員會（SEC）主席亞特金斯（Paul Atkins），要求SEC對於在美國交易所上市的部分中國企業（中概股）展開調查，以決定是否要讓他們下市，因中國政府的政策為他們營造了不透明的環境，與美國法律要求的資訊揭露背道而馳，可能傷害美國投資人的權益。

來自賓州、南卡羅來納州和亞利桑那州等二十一州的共和黨籍財政高官在信函指出，「中國的行動營造了一種容易滋生欺詐和濫用行為的環境，增加了中概股違反『證券交易法』中的資訊披露、審計或反欺詐條款的可能性」。

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美國部分團體和國會議員一直主張，美國人的錢不該被用於協助中國企業，尤其是任何與中國軍方有密切關係的公司；上述信函是他們展開的最新行動。

這些官員表示，SEC有權把不遵守美國「證券交易法」或阻止美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）進行有效檢查的外國公司除名。

官員舉例，中共一直阻撓外國公司對中國企業進行必要的盡職調查，並允許中國企業使用名為「可變利益實體」（VIE）的不透明結構來規避美國監管機構的審查，加上PCAOB在檢查中國審計機構時，發現普遍存在缺失，種種問題都顯示，美國政府有必要仔細檢視中概股是否還適合在美國上市。

不只如此，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會共和黨主委穆勒納爾（John Moolenaar）與共和黨聯邦參議員史考特（Rick Scott），五月初就要求SEC把阿里巴巴等二十五家中概股下市，聲稱這些中國企業與中國軍方關係密切，恐影響美國國家安全。

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