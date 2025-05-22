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打假還是假 中官方統計如「豆腐渣」

2025/05/22 05:30

美國專家︰中國2023年經濟萎縮 並未達設定的5％目標

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年來中國官方公布的經濟數據屢傳造假情事，引發各界質疑，儘管中國國務院二○一八年頒布防範和懲治造假的規定，但包括GDP（國內生產毛額）居中國第二的江蘇省在內，多地直到二○二四年還存在統計造假問題；有美國專家認為，中國官方數據都是「豆腐渣工程」，無法掩蓋中國嚴重的潛在社會問題。

根據中媒報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳在二○一八年九月印發「防範和懲治統計造假、弄虛作假督察工作規定」，此後開始對卅一個省（區、市）、新疆生產建設兵團和十二個國務院部門展開多次常規統計督察。

江蘇、重慶被抓包造假

中國國家統計局十五日向重慶市政府提出二○二四年常規統計督察意見，指當地官員仍有以數據造假謀取虛假政績問題，有的地方以「調度經濟」為名調度數據、干預統計工作，有的區縣仍有統計造假等問題。

二十日則向江蘇省政府提出二○二四年常規統計督察意見，指當地防治統計造假責任落實不夠到位，仍存在干預數據上報、授意或指使統計調查對象提供不真實統計資料等問題。

中國官方經濟數據造假，連自家人都看不下去。知名經濟學家高善文去年十二月初表示，過去二至三年，中國經濟成長與消費、投資的關係顯著偏離，GDP增速可能每年都被高估約三個百分點，實際成長率可能只有二％左右。

美國政治諮詢公司「沉默的多數戰略」共同創辦人諾頓（Keith Naughton）則說，在二○二○年新冠疫情爆發之際，中國宣稱GDP增速達二．二％，但當年世界經濟卻萎縮了近三％。

中國GDP規模恐須打4折

諾頓指出，有衡量指標顯示，中國經濟在二○二三年可能出現萎縮，而不是達到政府設定的五％目標；芝加哥大學的研究顯示，中國GDP規模可能比官方宣布的少六十％。

諾頓直言，無論是GDP、經濟成長、通縮或人口統計數據，中國官方數據都是「豆腐渣工程」，無法掩蓋中國嚴重的潛在社會問題。

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