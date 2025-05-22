國泰金攜手輝達 打造台灣金融AI代理

國泰金控二十一日在NVIDIA GTC Taipei發表AI智慧代理的發展藍圖，由國泰金控副總梁明喬發表主題演講。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰金控去年領先市場推出「國泰生成式AI技術發展框架GAIA」，宣布以AI即服務（AI as a service, AIaaS）策略，全面提升集團在數位、數據、技術轉型的效益；這項成果二十一日在NVIDIA GTC Taipei發表，並提出在台灣金融業導入AI智慧代理的發展藍圖，凸顯國泰金控在技術領域的領導地位與對創新的承諾。

國泰金控副總經理暨國泰世華銀行數據長梁明喬表示：「我們運用台灣本地金融授信知識、法規文獻及實務案例等作為訓練語料，在模型上利用NVIDIA NeMo框架進行預訓練、微調等技術手法，藉NVIDIA的加速運算完成七十至八十億參數量的大型語言模型訓練。」

請繼續往下閱讀...

他解釋，透過知識蒸餾與NVIDIA NeMo Curator框架，擴增訓練資料達四至五倍，大幅縮短資料準備時間，亦輔以NVIDIA TensorRT框架加速模型評估流程；成果顯示，此模型不僅能精準回應進階金融問答，亦具備通過進階授信人員證照考試能力，展現AI在金融領域的應用潛力。

梁明喬強調，國泰金控將持續與NVIDIA合作，推進具備更廣泛金融知識與實務應用能力的領域專屬大型語言模型（LLM）。展望未來，國泰金控將持續強化AI Agent的適應性推理、複雜決策輔助與情境感知任務執行等能力，涵蓋從交易處理、服務自動化到智慧資訊擷取等多元應用，盼開啟以AI驅動的智慧金融創新服務新時代。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法