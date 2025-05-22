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燃料池快滿》核三若重啟 綠委︰最多撐4年

2025/05/22 05:30

民進黨立委吳沛憶昨指出，核三廠燃料池貯存空間有限，即使公投通過只能再運轉四年就要停機。圖為核三廠用過燃料池。（台電提供）民進黨立委吳沛憶昨指出，核三廠燃料池貯存空間有限，即使公投通過只能再運轉四年就要停機。圖為核三廠用過燃料池。（台電提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國進入非核家園，但由藍白主導的立院通過核電廠可再延役二十年，為核三廠恢復運行提供法律基礎，前天又通過「核三廠繼續運轉」公投案，民進黨立委吳沛憶昨指出，核三廠燃料池貯存空間有限，即使公投通過只能再運轉四年就要停機。

立院教育文化委員會昨處理核安會預算解凍案，吳沛憶質詢時指出，截至十三日，核一廠用過核子燃料池貯存總量達六八七四束，核二廠為一萬八六八束，貯存空間都已滿，核三廠用過核子燃料池貯存總量為三七八五束，最多再運轉四年就會滿載。

吳沛憶進一步指出，核三廠沒有乾貯場，藍白提案重啟核三廠的公投若通過，等同核三廠最多只能運轉四年就停機；而若要讓核三廠重啟再運轉廿年，就必須另外再建乾貯場，依政院核定的「核三廠室內乾式貯存設施興建計畫投資可行性研究報告」，台電公司規劃最快二○三二年六月才會完工啟用，這段期間若恢復運轉，根本連核廢料存放都會發生問題。

吳沛憶表示，藍白提案將核三廠恢復運行用公投方式交給人民決定，但應要提供完整資訊，讓人民了解利弊得失；民進黨立委伍麗華指出，核三廠周遭城鎮包含恆春、車城、滿州、牡丹等屏東鄉鎮，相關區域居民人數不到五萬人，占總體國民數約千分之二，核三廠公投案等同是讓二千三百萬人決定五萬人的家園，痛批：「這樣合理嗎？！」民進黨立委鍾佳濱也指出，核安會應分別就高放射性廢棄物選址進行各縣市民調，並於七月底前公布，讓民眾了解核廢料的相關知識。

核安會主委陳明真則表示，民調工作很專業，核安會沒有能力做民調，認為比較適合讓經濟部執行；至於核電是否重啟，仍必須視社會有無共識、核廢料有無放置處、是否安全等三大面向來做決定。

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