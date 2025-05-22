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重申3主張 央行︰不宜主導主權基金

2025/05/22 05:30

中央銀行副總裁嚴宗大（中）昨日在立法院財委會表示，央行一向對主權基金抱持正面態度，但不應由央行主導。左為財政部長莊翠雲、右為金管會主委彭金隆。（記者劉信德攝）中央銀行副總裁嚴宗大（中）昨日在立法院財委會表示，央行一向對主權基金抱持正面態度，但不應由央行主導。左為財政部長莊翠雲、右為金管會主委彭金隆。（記者劉信德攝）

立專法、設獨立機構、反對無償撥用外匯存底

〔記者陳梅英／台北報導〕總統賴清德日前宣示將成立主權基金，引發各界討論。中央銀行副總裁嚴宗大昨日在立法院財委會表示，央行一向對主權基金抱持正面態度，但不應由央行主導；並重申央行立場，主權基金應設立專法、由獨立機構管理，且不宜由外匯存底直接無償撥用。

主權基金議題在國內討論多年，外界常點名央行龐大的外匯存底可作為財源，在野黨也曾提案修改中央銀行法，提撥十％外匯存底成立主權基金，並由央行主導主權基金操作。

嚴宗大昨赴立法院備詢時重申央行立場。他表示，從前任總裁彭淮南至現任總裁楊金龍都未反對成立主權基金，只是不贊成外匯存底無償撥用。

嚴宗大指出，央行管理外匯存底與主權基金管理完全是兩回事，主權基金不應由央行主導或擔任主責機關；對於主權基金首批財源，央行先前已提出建議，可由財政部發債、財政部撥款或由財政部出資設立等三種方式籌措。

外匯存底報酬率2～3％

主權基金績效應該要更好

針對外匯存底投資績效，嚴宗大透露，近年報酬率介於二．二％至三％，委外操作表現雖曾達三．五三％，但每年度都有差異，不能只看一、兩年，並認為主權基金的操作績效「應該要更好」。

有立委也關切金管會可扮演何種角色？金管會主委彭金隆說，當然支持國家政策，未來主權基金形式有各種不同型態，由於保險業資金也需要去路，若未來籌措財源的方式採用國家發債，條件合宜也會鼓勵金融業參與。

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