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台幣強升衝擊壽險 彭金隆：慎發股利

2025/05/22 05:30

金管會主委彭金隆強調，壽險業發放現金股利考量很多因素，審查機制都會考慮各項內容，只要符合規定，保險局就會准許發放。（中央社資料照）金管會主委彭金隆強調，壽險業發放現金股利考量很多因素，審查機制都會考慮各項內容，只要符合規定，保險局就會准許發放。（中央社資料照）

現金股利發放根據前1年績效 若符合規定就會讓業者發放

〔記者王孟倫／台北報導〕截至目前為止，已經有四家壽險公司公告將發放現金股利。金管會主委彭金隆昨赴立法院財委會備詢，立委關切近期新台幣劇烈升值，不只重創壽險獲利、也影響淨值及RBC（資本適足率），是否應該要保留更多銀彈？彭金隆表示，將考量眾多因素，並持續請業者審慎思考。

立委郭國文質疑，史上壽險業獲利最高的一年是二○二一年，金管會在隔年就核准九家壽險公司，共發出五六二億元的現金股利，但隨後多家壽險就因為美國暴力升息而淨值暴跌，隔年新光人壽更面臨RBC不足，甚至還要增資。

郭國文質疑，新台幣匯率四月升值三．六四％，國內六大壽險公司虧損超過一八○億元，在此情況下，金管會應該核准壽險公司發放現金股利嗎？還是應保留更多子彈，替未來準備？

彭金隆解釋，二○二五年發放的現金股利，是根據前一年的績效，壽險公司要向金管會申請並獲同意後才可以發放；若程序已走完並符合規定就會讓業者發放，但目前還在程序中，金管會也會請業者審慎思考。

審查機制會考慮各項規定

彭金隆強調，發放現金股利考量很多因素，審查機制都會考慮各項內容，只要符合規定，保險局就會准許發放。

目前為止，已有四家壽險公告將發放現金股利，包含遠雄人壽、富邦人壽、台灣人壽、合庫人壽；其中，遠雄已公告獲核准，尚有三家在金管會審核中。

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