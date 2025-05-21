全台首張木質卡 台銀綠行卡引領永續風潮

台灣銀行預計今年第三季發行全台首張具木質外觀感應式信用卡「綠行卡」，董事長凌忠嫄表示，台銀將持續走在永續金融前端，積極實踐ESG理念。（台灣銀行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕國銀龍頭台灣銀行五月才剛通過全台首張通過ISO-14068-1碳中和國際標準查證信用卡，昨日於五二○行慶大會，董事長凌忠嫄再預告台銀將推出全台首張以木材打造的「綠行卡Green Go Card」，此舉不僅象徵台銀在環境友善、社會共好與責任治理上的創新作為，也宣告台銀持續引領永續金融發展，邁入全新里程碑。

凌忠嫄表示，綠行卡預計七月正式發行，目標年底達二萬張。這張卡不只是刷卡工具，更是一張向地球表達友善的行動卡片；希望每一次刷卡行為，都能傳遞綠色理念，「守護地球不是某些人的責任，而是每一個人都可以參與的事」。

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凌忠嫄說，綠行卡採用FSC認證的環保木質材料，木紋設計不僅美觀，更展現永續理念；這些材質來自資源循環再利用，不再是傳統的塑膠卡，且經特殊處理，具備防潮、抗裂與高耐用性，符合日常使用需求。

在製程方面，卡片仍須精密嵌入晶片與NFC感應模組，並通過嚴格測試，確保其安全性及效能與一般信用卡相當。綠行卡亦須通過國際卡組織的審核，同時還實踐「綠色消費、公益捐款、植樹行動」三大永續主軸。無論是搭乘大眾運輸、支持在地永續品牌，或參與植樹計畫與公益捐助，每一筆刷卡行為都將轉化為對環境與社會的實質貢獻。

凌忠嫄也宣布，即日起，台銀將同步支援Apple Pay，無論是金融卡還是信用卡，只要是台銀的卡片都可以綁定Apple Pay，在全球各地安心消費。

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