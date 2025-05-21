黃仁勳：AI效能 每3個月翻倍／「摩爾定律已經終結了」 象徵新的科技紀元正在開啟

輝達執行長黃仁勳（左）昨天擔任鴻海董事長劉揚偉（右）在台北國際電腦展的主題演講嘉賓。 （記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達執行長黃仁勳昨日出席台北國際電腦展，擔任鴻海董事長劉揚偉的主題演講嘉賓；黃仁勳強調，「摩爾定律已經終結了」，他肯定地說：「AI（人工智慧）效能不是每半年翻倍，而是每三個月就能翻倍。」

「摩爾定律」過去是由英特爾創辦人戈登．摩爾預言晶片的運算能力每兩年翻倍，成本則同步下降。然而，在物理與製程雙重極限壓力下，這條律已漸漸失效，對黃仁勳而言，摩爾定律走向終結，象徵新的科技紀元正在開啟。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳認為，在半導體產業當中，隨著電晶體成本上升，能源效率也不再隨製程進展而顯著提升。為了突破限制，輝達轉而切入多晶片封裝，發展3D堆疊技術，並透過自有的NVLink技術，讓多顆晶片能夠猶如一塊完整的晶圓協作運行。

此外，黃仁勳更看重的是軟體與系統層的創新，從資料中心作業系統、AI模型架構、到網路端即時運算整合，描繪出從頭到尾、裡外包辦的創新體系，讓AI效能不再如同半導體般每半年翻倍，而是邁向「三個月翻倍」的新曲線。

黃仁勳認為，AI早期懂英文、不懂物理，不適合工業場域，「當我把球滾到車底下，我的狗知道要鑽過去撿，但AI會以為球消失了」，但在輝達Omniverse、數位孿生技術的核心價值驅動之下，這樣的情況已經改變，「我們正在讓AI擁有物理世界的直覺與常識」。

站在黃仁勳的觀點，未來每家工廠、每位工程師都會完整地融入產業，與科技深度結合，且台灣供應鏈不再只是單純從事製造，而是大幅採用AI模型、軟體工具，成為虛擬工廠與實體製造的整合者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法