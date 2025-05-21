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水冷散熱營收成長 雙鴻、晟銘電今年營收季季高

2025/05/21 05:30

雙鴻今年盛大參展台北國際電腦展（Computex）。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）雙鴻今年盛大參展台北國際電腦展（Computex）。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因產業界預期輝達GB200伺服器年中有望正式放量、GB300則有望在第三季拉貨，散熱大廠雙鴻（3324）、伺服器機殼廠晟銘電（3013）都認為將推升今年營運逐季向上。雙鴻董事長林育申預估，今年水冷散熱產品營收比重將達40%、明年在GB系列貢獻下上看50%；晟銘電總經理羅志吉指出，下半年市況看好，水冷產品將維持成長。

雙鴻、晟銘電本週均參加台北國際電腦展（Computex），主要展出水冷機櫃解決方案。近年伺服器供應鏈受AI需求帶動，營運節節高升，林育申指出，未來2至3年內水冷散熱技術會被廣泛應用，雙鴻是輝達（NVIDIA）的重要合作夥伴，下半年營運有望逐季成長，未來數年也將持續取得好成績。

晟銘電近年持續拓展水冷機櫃市場，不過尚未正式放量。羅志吉表示，GB200市場需求穩定，GB300預估第三季推出，晟銘電營運有望逐季成長。晟銘電主要廠區位於中國東菀、寧波，泰國廠7月正式量產，產能有望提升20%~30%，以支應歐美客戶需求，未來中、泰產能比重將視地緣政治與客戶需求調整，尚無特定目標。

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