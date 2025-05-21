鴻海啟動創世紀智慧平台 轉型AI驅動企業

鴻海董事長劉揚偉昨於台北國際電腦展進行主題演講。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠鴻海（2317）董事長劉揚偉昨日在台北國際電腦展進行主題演講，公布旗下「Genesis（創世紀）」智慧平台，透過AI重構產線、電動車、智慧城市三大應用場域，攜手輝達等策略夥伴合作推進AI工廠與資料中心布局，自研集團大語言模型「Foxconn Brain」，象徵鴻海朝向AI驅動企業轉型邁出關鍵一步。

劉揚偉表示，鴻海目前工廠中已有大量機器人導入，但真正的變革來自於AI。一年半前，他與輝達執行長黃仁勳會面時，對方親手繪製的一張工廠構想圖，啟發鴻海將工廠切分為三層結構：首先透過輝達Omniverse技術建構虛擬工廠，其次導入AI工廠進行模型訓練，最終才實體建廠，在真正動工前，就完成最佳化設計。

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在實際應用上，鴻海在波士頓顧問公司（BCG）協助下進行試驗，結果顯示生成式AI能快速完成約80%的瑕疵修復、性能調校任務，剩餘20%仍需由熟練技術員處理。「生成式AI並不會取代人類，但可以大幅拉高效率，這是製造業導入AI的關鍵所在」，鴻海全球各工廠根據在地數據進行再訓練，並回饋中央，形成可自我演化的AI架構。

AI資料中心

首波20兆瓦落腳高雄

智慧城市平台方面，因現行各類城市應用如智慧交通、醫療、建築等過於「各自為政」，鴻海因此推動Smart 3D平台整合資訊流與知識流；智慧電動車平台亦開放給客戶及MIH聯盟使用，三菱汽車已成為首家採用其電動車參考設計的車廠。

面對AI技術快速發展與製造業特性間的落差，鴻海也啟動自主AI模型「Foxconn Brain」，該模型將以開源方式釋出，盼藉開發社群推進技術演進。為支撐未來規模部署，鴻海同步揭露AI資料中心建設計畫，將分三階段建置合計100兆瓦規模，首波20兆瓦將選址於高雄。

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