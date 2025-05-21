晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

蔡力行：聯發科首款2奈米晶片 9月定案

2025/05/21 05:30

聯發科執行長蔡力行昨日在台北國際電腦展發表主題演講，輝達執行長黃仁勳特別到場站台。（中央社）聯發科執行長蔡力行昨日在台北國際電腦展發表主題演講，輝達執行長黃仁勳特別到場站台。（中央社）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行）昨日在台北國際電腦展發表主題演講，輝達執行長黃仁勳特別到場站台。蔡力行表示，聯發科採用最新2奈米先進製程的晶片預計於9月設計定案（Tape-out），同時繼續與輝達強化合作，成為首批NVIDIA NVLink Fusion生態系的合作夥伴，共同進軍ASIC（特殊應用晶片）市場。

輝達NVLink Fusion首批合作夥伴

蔡力行指出，為了迎接AI浪潮，聯發科以跨平台布局，從手機、Chromebook、智慧物聯網、車用、雲端開發者的AI超級電腦，到AI資料中心ASIC方案，加速實現從邊緣到雲端的AI創新，過去10年，有200億個裝置是由聯發科的晶片所驅動，過去6年不斷提升晶片效能，CPU（中央處理器）性能提升3.1倍、GPU（繪圖處理器）提升7.4倍、NPU（神經網路處理器）提升29.1倍，採用最新2奈米先進製程的產品即將於9月設計定案，相較於3奈米製程，產品效能提升15%、功耗降低25%，支持未來從邊緣至雲端的各類高效能運算單元。

效能提升15% 功耗降低25%

蔡力行表示，因應AI時代下高速運算對技術日漸複雜的需求，聯發科持續投資下一世代技術，以協助資料中心客戶降低TCO（總體擁有成本），在運算與晶片高速互連介面上，從先進製程3奈米、2奈米到A16製程；在先進封裝與記憶體上，提供3.5D封裝、客製化記憶體，同時也是首批NVIDIA NVLink Fusion生態系的合作夥伴。

蔡力行表示，聯發科持續往6G技術推進，並有信心在6G世代持續保持領先，透過永續的能耗效率、從邊緣到雲端的混合運算以及普及的服務可用性，作為6G平台的基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財