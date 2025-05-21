財經部會︰明確設立目的 凝聚各界共識

總統賴清德昨發表執政週年談話指出，台灣的經濟體質必須調整，兼顧出口與內需，政府將成立主權基金，推升經濟發展動能，打造國家級投資平台。（記者塗建榮攝）

〔記者鄭琪芳、吳欣恬／台北報導〕總統賴清德昨表示，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台。對此，財政部表示，成立主權基金須訂定專法，包括設立目的、資金來源、運作模式等，須跨部會討論與凝聚各界共識，相關部會將配合辦理。

曾邀集討論 料由國發會統籌

據了解，這次總統大選前，相關部會曾開會討論主權基金議題，當時由國發會邀集，預料此次也會由國發會統籌；而調整國發基金、研擬國家級投資公司機制，是較可能方向。國發會僅低調說，行政院部會分工明確前，暫不適合回應。

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國發會本月曾在立院財委會就國家主權基金進行專案報告指出，國內已有類似主權基金機制，包括勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金及國發基金等，皆具主權基金性質；如以現有基金轉型，將涉及現有法規修正，並認為主權基金收益波動較大，宜先凝聚社會共識。

國發會當時提出四項建議，包括應綜合考量主客觀經濟情勢、財政情勢、社會及產業政策需求，明確界定設立目的及投資類型；為確保資金穩定，應具體規範資金規模及財源，兼顧財政紀律與穩健營運；需引進國際金融專業人才，籌組獨立專業管理機構，建構完善的治理及監理架構、公開透明機制，確保營運符合政策目標；並應制定專法，設立專責管理機構，明訂設立目的、資金來源、完善治理及監理架構，以確保主權基金營運公開透明，並符合政策目標。

財經官員說，國際上主權基金運作很久，未來可能參考其他國家成功的案例，找出跟台灣國情比較接近的運作模式，但主權基金投資會有風險，所以須審慎規劃。至於主權基金財源，其他國家有運用外匯存底、退休基金、歲計賸餘或舉債等，但歲計賸餘可能不夠，舉債則受限於「公債法」，目前並無發債成立主權基金的法源，所以須訂定專法，除了跨部會討論之外，可能還要召開公聽會，以凝聚各界共識。

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