盤勢分析》電腦展利多鈍化 短線區間震盪

（記者方韋傑攝）

雖然利多因子齊發，但台股昨天漲勢暫歇，電子、金融權值股回檔修正，台積電（2330）下跌1.4%，食品、觀光、生技醫療、綠能、重電工程等族群相對抗跌、卻撐不起指數，加權指數終場下跌319.86點，跌幅1.46%，收在21523.83點，失守５日均線，成交量約3364億元。

台新投顧副總黃文清表示，台股上週五指數來到21800點以上，不只回補4月的川普缺口，更回到3月底前對等關稅議題的起跌點，回到這個缺口之上，指數陷入整理機會就相當的大，雖不至於短線上出現重挫，但休息、震盪整理，甚至出現一個短期的回檔都有可能。

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元大投顧表示，加權指數從4月9日低點17306.97點，截至5月19日漲幅約24%，接近前波3月整理平台後轉趨震盪，雖然融資餘額仍位居低檔，但5月14日~16日盤勢呈現價漲量縮，加上大盤月線的乖離率從高點7.92%開始向下收斂，預估大盤近期將在季線之上，維持區間震盪走勢。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，5月以來電子股領漲趨勢鮮明，預期台北國際電腦展（Computex）今日登場將持續炒熱話題面，包括智慧運算與機器人、次世代科技、未來移動三大主題，且輝達執行長黃仁勳的主題演講，料將為AI產業展望定錨，今天也逢520總統就職一週年演說，相關內容亦將牽動市場動向。（記者楊雅民）

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