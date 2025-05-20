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財經青紅燈》IPO責任額的罪魁禍首

2025/05/20 05:30

上週營業員IPO責任額引起市場熱議，受不了IPO責任額潛規則的營業員，發起一人一信到金管會檢舉券商，甚至成立「終結IPO制度暴力」的群組，上週已有超過3千人加入，顯示這個問題已得到基層營業員的共鳴。

證券營業員算是券商的業務員，而業務員有一定的業務額度無可厚非，但過去為什麼沒有發生問題，直到最近才爆發？事實上要追溯到去年3、4月，國內多檔高股息ETF募集，結果募到超乎預期高的金額，幾家投信光收管理費就賺飽飽，引起不少同業眼紅，但投信沒多少業務員，壓力就轉到營業員身上。

從去年4月之後，多家投信輪流發行ETF，之後股市行情還算好、債市也還可以，直到今年3月後，股市開始回檔，4月更因美國對等關稅引發全球股災，連債市也不支倒地，但投信發行ETF的腳步卻沒停下，今年至5月12日已有12檔ETF掛牌，另外光是5月就有9檔要募集，而今年最新的ETF產品—主動式ETF更成為當紅炸子雞，已有多家投信開募，大量的ETF選在行情不好時募集，營業員終於忍受不了，於是在上週爆發。

營業員常私下比較每賣出100萬元的ETF、自己可抽佣多少錢，好一點的券商，每賣100萬元可給營業員抽佣3500元或者更高，普通的為1500~2000元，差一點的連1000元都拿不到，聽說這次「終結IPO制度暴力」的群組成員，很多就來自一家大型金控旗下的營業員。

在業績壓力下，為滿足公司要求，很多營業員自己掏腰包或找親友買這些要IPO的ETF，所以過去幾個月有些ETF才剛上市就被大量贖回，這樣扭曲的ETF市場，真的是主管機關想要的嗎？假如台灣的ETF市場高成長是營業員血汗換回來的，這樣到底有什麼意義！（陳永吉）

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