匯損衝擊 萬海4月每股虧損0.11元

（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃航商萬海（2615）因短線股價漲多，因應主管機關要求，昨公告4月自結損益。萬海4月合併營收114.38億元，月減2.94%，年增13.16%，稅後虧損3.02億元，每股虧損0.11元。萬海表示，4月本業穩定獲利，但受新台幣急速升值影響，造成未實現匯兌損失。

貨櫃航商Q2恐面臨谷底 Q3旺季可期

市場人士指出，美國4月2日推出對等關稅後，貨櫃海運市場急凍，而5月12日美中互降高關稅後，客戶積極補貨，在訂艙暴增下，推升運價走高，而航商營收多採「完工比例」認列，以亞洲區間航程計算，營收可望在1~2週內反映，而亞洲到美西航程約30天，到美東約45到60天，換言之，第二季不排除是貨櫃航商今年營運谷底，第三季旺季可期，第四季則還要看美關稅措施。

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最新一期的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上漲9.97%至1479.39點，其中美西線大漲31.7%、美東線大漲22%，萬海表示，運價大漲對未來的營收正面挹注可期。

萬海昨股價上漲1元的112元作收，而自5月12日美中互降高關稅以來，短短5個交易日，股價漲幅27.4%。三大法人昨對萬海買超略為縮手，外資買超1685張、投信買超1579張，總計三大法人買超2681張。

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