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動力Q2營運向上 泰廠明年Q3啟動

2025/05/20 05:30

動力-KY董事長許文昉（記者歐宇祥攝）動力-KY董事長許文昉（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱風扇廠動力-KY（6591）董事長許文昉（見圖，記者歐宇祥攝）昨指出，輝達（NVIDIA）新一代50系列顯卡需求續強，挹注第一季獲利跳增，第二季整體營運又將勝於第一季，但下半年變數重重、尚不明朗；因應美國關稅，動力將設泰國廠，估明年第三季啟動。

動力第一季表現亮麗，毛利率為34.4%，季增8.6個百分點、年增7.5個百分點，單季稅後淨利為6450萬元、年增152%，每股稅後盈餘（EPS）1.71元；累計前4月營收6.28億元，年增43%，主要就是受惠輝達50系列顯卡拉貨。

非IT領域可望占今年20%營收

動力核心業務為顯卡等IT領域，近年並切入車用、伺服器等新領域。許文昉表示，伺服器產品目前小量出貨給白牌客戶，而車用則已經獲得4家tier 1客戶認證，預計明年量產；運動器材風扇產品第三季小量出貨，無人機馬達也預期明年正式生產，新領域持續開花結果，今年非IT領域可望占20%營收。

至於全球產能布局，許文昉指出，除非是國際級大廠，不然無法負擔北美設廠成本，動力現有廠區以中國為主，不過台灣廠將增設產線，今年第三季就將啟動，並將設立泰國產能，是購買既有廠房，明年第二季移入設備、第三季生產，供應車用產品。

只不過，從動力本月9日公告第一季財報後，股價短線漲幅高達46.6%，昨日收在平盤73元，不過盤中衝上75.7元，已站上4年來新高價。因股價短線大漲，昨已連續第5個營業日被證交所列為注意股票，並從今（20）起至6月3日遭列處置股票，投資人宜留意後續股價波動。

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