台北電腦展今登場》鴻海AI護理機器人 預計今年導入中榮

Nurabot機器人 （資料照，中榮提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台北國際電腦展今日盛大開幕，台灣AI伺服器整機代工鏈百家爭鳴，聚焦超級算力、機器人與各產業領域的智慧平台商機。其中，全球AI伺服器出貨規模最大的鴻海（2317）除了釋出輝達GB300伺服器垂直整合系統新品外，旗下AI護理協作機器人「Nurabot」預計將於今年導入台中榮總。

鴻海今年3月在輝達GTC大會過後，聯合榮民總醫院長青分院、白沙屯童醫院–媽祖醫院、耕莘醫院，導入輝達Omniverse打造數位孿生智慧場域，此次進一步攜手台中榮總、川崎重工共同研發AI護理協作機器人，未來將加速智慧醫療場景部署與臨床落地，也將發揮旗下半導體複合型機器人的效益。

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此外，鴻海和法國電子集團達利斯、全球化製造商雷迪埃簽訂三方合作備忘錄，未來將投入2.5億歐元（約新台幣75.38億元）於法國設立合資公司，投入扇出型晶圓級封裝為主的半導體先進封裝與測試。初期將以歐洲市場為主要服務對象，客戶領域涵蓋汽車、太空科技、6G行動通訊、國防等多項產業。

電子4哥備戰GB300

此次除了廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等AI前段班鎖定GB300架構、平台新品外，和碩（4938）也首次甩開後段班身分，成功接軌GB300，整合72顆Blackwell Ultra圖形處理器與36顆Grace中央處理器，讓AI工廠產能提升至最多50倍，並具備優化的推論效能。

技嘉（2376）此次透過基礎設施、平台軟體與端對端架構服務，從概念諮詢到系統驗證，提供一站式資料中心L12完整服務的整合能力。此外，微星（2377）釋出最新AI創新方案，導入包括輝達MGX、DGX參考架構，鎖定人工智慧、高效能運算商機，大幅加速運算、減輕工作負載。

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