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黃仁勳揭曉 輝達台灣總部 落腳北士科

2025/05/20 05:30

輝達執行長黃仁勳昨日宣布台灣總部NVIDIA Constellation（星群）地點位於「北投士林」（北士科）。（記者田裕華攝）輝達執行長黃仁勳昨日宣布台灣總部NVIDIA Constellation（星群）地點位於「北投士林」（北士科）。（記者田裕華攝）

〔記者卓怡君、何玉華／台北報導〕輝達台灣總部地點終於底定！輝達執行長黃仁勳昨日宣布台灣總部NVIDIA Constellation（星群）地點位於「北投士林」（北士科），他說花了不少時間選址，也笑稱「有點貴」，畢竟是黃金地段。

總部取名NVIDIA Constellation

黃仁勳昨在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講尾聲時，以一段科幻影片揭曉台灣總部的地點，影片中一艘太空戰艦從外太空飛到台灣，最後降落在北投士林，引起現場一陣驚呼聲；他表示，台灣總部取名為NVIDIA Constellation，將會儘快蓋好。

台北市長蔣萬安昨對此表示竭誠歡迎，市府一定會給予必要的行政支持。北市府開發北士科科技產業專用區共有六處市有地，以輝達之前開出面積三公頃的條件，僅餘新光人壽取得地上權尚未興建的T17、T18最有機會；另一處未開發的T12，仍需整合周邊私有地才符合需求。

北士科六處市有地中，T16、T17、T18為完整的街廓，以設定地上權五十年的方式招商，新壽在二○二一年十月取得T17、T18，總面積約三．八九公頃；依據執行計畫，約定五年要取得使用執照，可延長兩年，最慢須於二○二九年二月十四日前取得。

而新壽取得地上權後遲未開發，備受關切，直到去年拿到建照申報開工，又因新光金經營權變化，新團隊去年更改設計；都發局表示，去年十一月收到新壽申請開發量體和配置調整，初步開過幹事會，目前由申設單位修正圖說中。

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