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會見軟銀創辦人孫正義 鄭麗君分享智慧國家2.0推動

2025/05/20 05:30

日本軟銀集團創辦人兼社長孫正義昨拜會行政院副院長鄭麗君，雙方針對全球AI科技趨勢，包括智慧運算及機器人、次世代通訊等議題廣泛交換意見。（美聯社檔案照）日本軟銀集團創辦人兼社長孫正義昨拜會行政院副院長鄭麗君，雙方針對全球AI科技趨勢，包括智慧運算及機器人、次世代通訊等議題廣泛交換意見。（美聯社檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）今天登場，賴清德總統與行政院長卓榮泰均將出席，而各國重要科技大咖近日也來台參展，日本軟銀集團創辦人兼社長孫正義也抵台，政院人士證實，孫正義昨拜會行政院副院長鄭麗君，雙方針對全球AI科技趨勢，包括智慧運算及機器人、次世代通訊等議題廣泛交換意見。

正值美國關稅談判期間，據了解，孫正義等國際企業，正在積極拉產業逕行組隊，希望藉著與美國總統川普的私人關係，另行開闢談判途徑，而一些產業可能也抱著避險的心情參與。據悉，原本台灣的幾家指標IT大咖被邀請九日與美國商務部視訊，後因故取消，使得鄭麗君昨與孫正義的會面備受關注。

被問到鄭麗君與孫正義會面，是否觸及台灣業者組隊與美國談判的議題？政院人士僅表示，孫正義一行禮貌性拜會行政院，由鄭麗君接見，由於正值COMPUTEX 2025舉辦期間，雙方針對全球AI科技趨勢，包括智慧運算及機器人、次世代通訊等議題廣泛交換意見。

政院人士指出，身為「行政院智慧國家推動小組」召集人的鄭麗君，也分享「智慧國家二．○」預計推動方向，雙方皆肯定台灣在全球科技產業中扮演關鍵地位。

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