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台積領軍 屏科建首座半導體供應鏈專區

2025/05/20 05:30

國科會南科管理局局長鄭秀絨說明將進駐屏科的台積電供應鏈專區。（記者羅欣貞攝）國科會南科管理局局長鄭秀絨說明將進駐屏科的台積電供應鏈專區。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在台積電領軍下，台灣首座半導體供應鏈專區落腳屏東科學園區，預計明年下半年動工；行政院長卓榮泰昨出席屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮，宣示屏東正式成為大南方半導體「Ｓ廊帶」關鍵節點；台積電副總經理莊子壽期待該園區成為全球的建廠中心。

卓榮泰表示，高屏二快交通部將於明年年底動工，還有高鐵南延、小港機場增建航廈，把交通弄好，對外產業供應就會好，形成完整產業生活圈後，讓大南方新矽谷成為南向門戶、走向世界的重要基地。

卓揆也向供應鏈廠商喊話，台灣目前水、電、土地、人才都沒有問題，政府會考慮各個產業的需求，協助廠商人力不虞匱乏。

莊子壽表示，該專區是台灣第一個以建設晶圓廠廠房及設施為核心的產業聚落，將群聚建廠的有高階材料、元件、系統設計、模組製造、標準認證等廠商，預計將創造超過一千四百億元的產業效益，進一步強化目前台灣建廠供應鏈的體質與能力；透過產學合作、全球認證進一步完善生態系，讓高科技廠房設施供應鏈為全球半導體產業發展挹注「Made in Taiwan」的動能。

國科會南科管理局長鄭秀絨表示，專區落腳屏科西側，約二十八公頃，由台積電率領供應鏈做整體規劃，是全台首座半導體供應鏈專區，已有十家供應鏈廠商承諾進駐，預計明年下半年動工，建廠需一年半到兩年；台積電則會興建辦公大樓，將進行檢驗測試、製程改善等，協助供應鏈技術創新及提升。

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