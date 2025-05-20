輝達海外總部落腳北士科 藍議員︰新壽興建、輝達租用 最可行

輝達海外總部將落腳北士科，外界認為新光人壽標下設定地上權五十年的T17、T18兩塊地最有機會。（記者鹿俊為攝）

〔記者何玉華、劉詠韻、董冠怡、甘孟霖／台北報導〕輝達海外總部將落腳北士科，外界認為新光人壽標下設定地上權五十年的T17、T18兩塊地最有機會，但也有適法性疑慮；台北市議員游淑慧表示，地上權移轉需要市府同意，但契約允許建物興建好後交給第三人經營管理使用，最簡單也不具爭議，此說法獲產業發展局局長陳俊安認同。

移轉地上權需獲使照 再經市府同意

游淑慧表示，市府應清楚說明相關疑慮，她指出，新壽若要轉移地上權，須興建完成並取得使照，再經市府同意；屆時的市府或議會會不會同意，仍有變數。但契約允許新壽將建物提供給第三人經營使用，如此可不經市府同意，配合輝達量身打造，蓋好後租給輝達，是最容易的方式。

請繼續往下閱讀...

在地議員陳賢蔚說，新壽當初進駐過程充滿疑慮，後續在新壽與輝達協商的過程，如何讓雙方符合法規及合理規範，市府不能置身事外；也須通盤檢討北士科的硬體規劃、對國際人才來台的服務資源，以符合外資廠商的需求。

議員詹為元表示，輝達希望樓高為三到五層，新壽也提出變更設計要將原本廿七樓高的建物，降低到廿樓以下，若無法順利變更設計，是否有可能解約？陳俊安說，解約就要回到設定地上權招標的程序；土地開發總隊隊長黃群則稱，目前新壽權利金繳交正常，已繳約卅五億元，變更設計案還在審議中，尚未定案。

北士科小檔案》

台北市北投士林科技園區位於北投、士林交界，福國路、承德路一帶街廓，鄰近捷運淡水線明德站及芝山站，全區面積約94.38公頃，約25公頃規劃為科技產業專用區，市有地占9.76公頃，包括T16、T17、T18、T3、T4與T12共6處基地；T16、T17、T18面積較大且街廓完整，已分別以設定地上權方式，由仁寶及新光人壽得標，T3、T4與T12尚在招商。

周邊有仁寶、華碩、和碩、英業達等大型企業供應鏈進駐；鄰近陽明、榮總、振興、新光醫院，醫療產學資源密集，同時可串聯南港生技產業聚落、大內湖科技園區、生態社子島、圓山聚落等計畫。（記者董冠怡整理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法