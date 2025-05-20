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COMPUTEX登場 黃志芳︰迎接AI革新轉捩點

2025/05/20 05:30

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）昨在南港展覽館登場。圖為外貿協會董事長黃志芳。（中央社）台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）昨在南港展覽館登場。圖為外貿協會董事長黃志芳。（中央社）

〔記者廖家寧／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）昨在南港展覽館登場，外貿協會董事長黃志芳指出，AI已跨越「圖靈界線」（Turing Boundary，即人類與機器的分界），賦予機器達成過去僅人類能觸及的層次，是人類文明新紀元的開端，現在台灣再次站在AI革新的歷史轉捩點，可試想著「當AI無處不在時，世界需要什麼？」

COMPUTEX昨舉辦全球記者會，黃志芳指出，正值全球面臨高度不確定性之際，經濟變局下貿易關係重新定義，AI也以爆發式速度改變產業格局，從演算法的突破到應用門檻大幅降低，靈活敏捷的小型公司實現過去被認為不可能的事，重塑整個產業。

黃志芳表示，台灣憑藉全球領先的半導體實力與創新能量，正扮演推動這波AI革新的關鍵角色。四十年前台積電創辦人張忠謀想像著一個半導體無所不在的世界，思考著那樣的未來，世界需要什麼？催生出台積電，徹底改變台灣也改變世界。今天人們再次站在歷史轉捩點上，也可試想「當AI無處不在時，世界需要什麼？」

台北市電腦公會理事長彭双浪指出，台灣在AI時代具備三大優勢，包括世界級半導體供應鏈、領先的軟硬體整合能力，以及應對人口高齡化與勞動力短缺的實際解方，都是堅強的產業韌性。

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