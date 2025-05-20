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黃仁勳︰與台合作 建AI超級算力中心

2025/05/20 05:30

輝達執行長黃仁勳指出，將與台積電、鴻海、國科會合作建置「AI Factory」超級算力中心，提供台灣AI產業轉型的重要核心，深化台灣在AI經濟中的領導地位。（記者田裕華攝）輝達執行長黃仁勳指出，將與台積電、鴻海、國科會合作建置「AI Factory」超級算力中心，提供台灣AI產業轉型的重要核心，深化台灣在AI經濟中的領導地位。（記者田裕華攝）

攜手台積、鴻海、國科會 建構台灣AI產業基礎設施

〔記者卓怡君、方韋傑／台北報導〕輝達執行長黃仁勳昨在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講指出，將與台積電、鴻海、國科會合作建置「AI Factory」超級算力中心，提供台灣AI（人工智慧）產業轉型的重要核心，深化台灣在AI經濟的領導地位。

秀GB200生產影片 感謝台廠力挺

黃仁勳昨在演講中首度曝光輝達最新GB200生產影片，從台積電的一片晶圓開始，完整記錄GB200製造與組裝環節，當中有高達一二○萬個零組件，重達一八○○磅，仰賴台積電、矽品、京元電、鴻海、奇鋐、台達電等眾多台廠的產品；他指出，GB200是台灣科技生態系的成就，「謝謝你，台灣」。

人形機器人是下一個數兆美元產業

黃仁勳說，AI將是繼電力、網際網路後的第三大基礎設施，AI工廠將取代傳統資料中心，而機器人與數位孿生將引領製造業革命；輝達將台灣定位為全球智慧製造的中心，透過數位孿生技術與機器人平台賦能台灣製造業，預估人形機器人將成為下一個數兆美元產業。

他表示，未來三年全球將建設價值五兆美元的AI工廠，輝達Omniverse數位孿生技術已獲台達電、技嘉、台積電、和碩、廣達等台灣企業應用，台灣有望在全球智慧製造保持領先地位；輝達也將與鴻海、國科會、台積電合作建置AI工廠，這將是台灣AI產業轉型的重要核心，透過與台廠的合作，產業鏈正在建構這場全球轉型的基礎設施，加速數位智慧規模化，並深化台灣在AI經濟中的領導地位。

對於將與輝達攜手打造AI工廠超級算力中心，鴻海表示，將為台灣產官學提供最新的輝達Blackwell等級基礎設施，加速台灣在AI領域的研發與應用。

鴻海董事長劉揚偉說，期待透過這座超級算力中心，驅動台灣產官學研共同邁向下一波科技創新；鴻海後續會繼續參與輝達推出的「DGX Cloud Lepton」市場平台，進一步拓展台灣產業界對高效圖形處理器資源的存取與應用。

而AI超級算力的受益者之一台積電，計畫使用這個系統來推進旗下研發工作。台積電董事長暨總裁魏哲家提到，創新始終是公司一切行動的核心，透過運用先進的AI基礎設施，有助於賦能研究人員加速半導體技術的突破，為客戶與全球市場帶來下一代解決方案，善用這座AI工廠，是再次展現台積電持續突破AI驅動創新的堅定承諾。

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