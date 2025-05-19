〈財經週報-財經焦點〉金融業最大健走活動 「國泰金控健康走」5千民眾開走

「2025國泰金控健康走」活動分為「3KM健康組」、「5KM歡樂組」及「8KM挑戰組」，參與民眾於下午2點鳴槍出發。（國泰金控提供）

記者高嘉和／台北報導

「2025國泰金控健康走」17日於台北敦煌碼頭（敦煌疏散門）熱鬧登場，由國泰金控（2882）總經理李長庚、國泰人壽總經理劉上旗、國泰世華總經理李偉正、國泰證券董事長莊順裕、國泰投信董事長張錫及國泰產險資深副總經理許嘉元等高階主管，一同為活動揭開序幕，現場共吸引逾5,000位民眾，偕親友及毛小孩，一同在夏日午後的河岸碼頭邁步「齊步走」。

現場直擊許多人與親朋好友一起走起來，有一家三口報名8K，帶著還不會走路的小孩來參加，全程推著小孩走完，直說「為了響應健康，不論如何都要帶著小孩走一趟」；也有民眾帶著名叫「柴柴」的毛小孩，一起在健走中留下寶貴的合影回憶，甚至還說「明年若還有健康走一定會參加」；也有老夫老妻推著另一半來到現場，開開心心地與大家一起出發。即便午後下了一場全台北市民都有感的大雷雨，一直到雨停出現彩虹，現場還是有熱情的民眾駐足。

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國泰金控為實踐「Better Together共創更好」的品牌精神，今年首度舉辦金融業最具規模的健走活動，主打全齡、全家人都能一起動起來，更健康的迎向每一天，用實際行動與民眾一起促進健康。

國泰金控副總經理施君蘭表示：「國泰金控服務全台灣1,500萬客戶，年齡更橫跨好幾個世代，找到適合每一個人的健康行動，也是我們的初衷。走路適合每一個人，只要願意動、走出家門，每天7,500步就能為自己的健康打下更好的基礎。國泰這幾年一直呼籲健康促進的價值，今年首度以行動號召，集結逾5,000人的健走行動，我們一起簡單走、健康走，持續累積，就會看到好的改變。」

本次健走活動國泰金控也以實際行動支持社會關懷，除邀請視障與弱勢團體參與「公益慈善組」一起邁開步伐，亦從每位參與者報名費中捐出100元予逆風劇團、微光盒子等公益團體，由國泰金控資深副總經理孫至德親手捐出公益經費，期陪伴引導逆境兒少一起正向成長，讓走路不只為健康而走，也為公益而走。

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