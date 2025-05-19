〈財經週報-財經焦點〉台新銀攜手台灣高檢署 簽署防詐合作備忘錄

台新金控董事長吳東亮（右二）、法務部部長鄭銘謙（左二）共同見證，由台新銀行總經理林淑真（右一）、台灣高等檢察署張斗輝檢察長（左一）代表締結。（台新銀行提供）

記者高嘉和／台北報導

台新銀行16日與台灣高等檢察署攜手合作，在台新金控董事長吳東亮與法務部長鄭銘謙雙重見證下，共同簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄（MOU）。本次由台新銀行總經理林淑真與台灣高等檢察署檢察長張斗輝代表締結，六都及彰化地方檢察署長官皆到場觀禮，一起見證公私部門打詐合作再創新典範！

為進一步強化非法金流攔阻效能，台新銀行積極與各界聯合阻詐，本次與台灣高等檢察署簽署防詐MOU，全面升級「識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐」五個面向，建立資訊共享、風險態樣分析、高風險帳戶預警控管及提前攔阻可疑金流等全方位防詐保護機制，提前辨識疑似詐騙不法帳戶，提升雙方對於金融犯罪偵防能力。

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台新金控吳東亮董事長表示：「台新銀行持續強化第一線人員的訓練，提升防詐及打詐意識，並積極透過人工智慧技術發展台新戰神AI模型，提升監控能力。我們非常榮幸與臺灣高等檢察署簽訂防詐MOU攜手建構聯防體系，強強聯手發揮最大的綜效，成為銀檢合作的最佳典範。」

此項合作將運用科技工具強化資料分析與預警機制，提前發覺潛在可疑帳戶並預警偵測疑似洗錢、詐騙不法帳戶，從源頭防堵詐騙，建構更為縝密之金融安全防線，展現台新銀行與檢察機關密切合作及共同守護金融安全、誓師打詐的堅定決心。

台新銀行強調，打擊詐騙為台新銀行重點政策，將持續擴大資源投入，並深化各界公私合作，運用創新資訊科技，精準建立防詐措施。未來將在維護友善金融服務的同時，亦積極阻擋金融詐騙的滲透，創造「無詐金融」的安全環境，切實保護民眾財產安全，落實防制金融犯罪。

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