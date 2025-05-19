〈財經週報-本週熱點〉房市熱度降 4月五大銀行新增房貸恐下滑

由於房市買氣持續觀望，五大銀行4月新增房貸金額較3月下滑。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週台灣有多項重要數據公布，其中，央行公布5大銀行新增房貸為市場判斷房市景氣重要風向球，由於房市買氣持續觀望，4月六都買賣移轉棟數月減逾7%，將影響五大銀行新增房貸金額較3月下滑。

根據央行統計，3月5大銀行新增房貸金額為820.09億元，月增210.67億元。首季5大銀行新增房貸金額2,075.5億元，較去年同期大減307億元，房市明顯降溫。3月新增房貸利率2.264%、月增0.019個百分點，則創逾16年新高。

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4月外銷訂單 初估年增6.2%至10.4%

經濟部將發布4月外銷訂單，各產業受到美國宣布對等關稅影響不一，經濟部先前初估整體外銷訂單金額約落在500億至520億美元間，年增6.2%至10.4%，實際情況如何，本週將見真章。

根據經濟部統計，3月外銷訂單金額為530.4億美元，月增7.3％、年增12.5％，連續第2個月呈現正成長。今年第一季外銷訂單金額為1494.7億美元，季減7％，年增12.1％。

經濟部本週還將發布工業生產指數與批發、零售及餐飲營業額統計。後者是各界判斷台灣內需表現重要數據之一。

批發業估年增4.3%至7.3%

據經濟部資料，3月批發、零售、餐飲業營業額分別為1兆1,821億元、3,930億元、855億元，同步創下歷年同月新高。首季批發業、零售業與餐飲業營業額各為3兆3,229億元、1兆1,945億元與2,740億元，也皆寫下歷年同期新高。

經濟部預估4月因母親節檔期陸續展開及新商場加入，整體零售業、餐飲業可維持正成長。批發業估年增4.3%至7.3%。

行政院主計總處將發布4月失業率，是否受到美國對等關稅影響有待觀察。根據統計，3月失業率3.35%是25年同月最低。

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