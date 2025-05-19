〈財經週報-投資觀點〉即便關稅戰未平息 美債仍是全球資金的主要避風港

短中長公債殖利率比較；資料來源︰Bloomberg

■劉安懷

近期美債殖利率如同坐上雲霄飛車，在4月6日到11日間大幅反彈，創下911事件以來單週最大漲幅，然而彈升不到一週的時間，殖利率又回到波動前4.3%的水準。

本次殖利率竄升的原因，主要表現在兩個面向：一是海外投資者對美國國債的持有意願顯著下降，參考摩根大通銀行統計交易型開放式指數基金（ETF）的流量數據，可觀察自3月以來外國投資者對美國債券基金的操作由2月的淨買入轉為適度賣出，4月的淨賣出規模較3月大幅增加，尤其是4月2日川普總統宣佈“對等關稅”政策後，外資拋售美國國債的速度明顯加快，顯示海外投資者對美國國債的持有意願顯著下降。二是近期的國債拍賣情形顯示海外投資者對美國國債的購買熱情顯著降溫，然而今年美國有逾9兆的國債到期需要發行新債償還舊債，屆時若債券殖利率居高不下，發行新債時利息成本過高，將加重美國的財政負擔，預期未來債市殖利率仍將呈壓。但自2025年4月川普的“對等關稅”政策以來，美國國債收益率曲線更加陡峭化，長期美國國債收益率的波動更為劇烈，而短期利率變動不大，甚至出現與長期利率相反的變動趨勢。

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美通膨風險若減緩 美債仍是資金避風港

美元仍是全球主要儲備貨幣，只要美國通膨風險減緩，美債仍然是資金的主要避風港。比較各天期美債，可發現今年以來短天期公債表現最佳，自4月2日美國川普總統公布對等關稅以來，短天期公債相對抗跌，長天期公債表現不佳且波動也大，主要是因為存續期間長不可控的風險較多。而相較於公債，各天期公司債的殖利率近期也來到相對高點的位置，也可同時關注適度納入投資組合中。

投資人仍可提高產品組合中的債券比重，來因應關稅政策的系統性風險，考量經濟景氣展望尚不明朗，債券的配置盡量以高信評之投資級債券或美國公債為主。因應全球市場波動頻繁，建議可在重大事件公告或發生前進行部位檢視，適度調整部位，以降低利率大幅波動的風險。

（作者為兆豐證券經紀業務本部副總經理）

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