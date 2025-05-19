〈財經週報-投資觀點〉動盪市況中 穩健收益的多元化新投資選擇

川普關稅政策反覆不定，投資者手上現金恐被通膨侵蝕，結構型商品是新投資選擇。（法新社）

■陳弼堃

自川普上任以來，其關稅政策反覆不定，導致全球金融市場劇烈波動。四月中下旬，又多次呼籲降息並公開批評聯準會主席（Fed）鮑爾，引發市場對聯準會決策獨立性的擔憂，造成當時美國股市和債市同步下跌，美元指數也創下近三年來的新低。川普的任期才剛開始，後續政策和言論勢必對市場產生影響。在這樣的動盪市場環境下，投資者應採取適當的投資策略，以避免手上的現金被通膨侵蝕，透過結構型商品尋求穩定收益就是個新的投資選擇。

避免現金被通膨侵蝕 結構型商品是新投資選擇

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結構型商品是一種結合固定收益商品和衍生性金融商品的投資工具，利用衍生性金融商品的財務槓桿，來獲得比市場利率更高的報酬。

結構型商品相當多元化，投資者在選擇結構型商品時，應充分了解其風險和收益特性，並考量連結標的所屬產業、波動度、執行價、天期、票息、提前出場及下檔保護機制，在市場不確定性較高的短期內，可挑選波動較低且抗跌之連結標的。若有中長期資金規劃，可連結成長趨勢明確之標的，並設定下檔保護條件以控制風險。

因結構型商品的收益主要取決於連結標的之表現，如果標的價格波動劇烈，可能導致本金損失；加上市場流動性較低，提前解約贖回亦可能導致無法回收全額本金，故根據自身的財務狀況和風險承受能力進行合理配置尤為重要。

結構型商品中也有保本的選項，這類保本商品特色為需承擔發行機構違約風險或犧牲部分配息，才可參與未來連結標的漲幅。換言之，這些商品在一定風險範圍內能夠提供穩定的收益，且具有較高的本金保障特性，適合希望在保護本金的同時，獲取穩定回報的投資者。

（作者為富邦證券商品業務處副總經理）

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