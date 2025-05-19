〈財經週報-投資觀點〉貿易談判進展推升風險偏好 操作權證把握時機

美國川普政府在推行「解放日」關稅政策後，全球經貿緊張疑慮有所緩解，台股在震盪後，可望迎來布局契機，操作權證應把握時機。（中央社資料照）

■蘇逸貞

美國川普政府在推行「解放日」關稅政策後，已積極與多國展開貿易談判，並初步達成多項協議，這對全球經貿緊張的疑慮有所緩解。這波政策修正不僅提振了美股，也間接讓台股止跌回穩。台灣作為全球半導體與AI產業供應鏈的重要樞紐，預期將在談判落實後迎來供應鏈穩定發展的利好，不過同時也因為近幾個月有提前拉貨的情形，提醒投資人仍須時刻注意公司每月營收了解公司短期營運成果。

另外值得關注的是，5月20日即將登場的COMPUTEX 2025，主題為「AI Next」，聚焦人工智慧、次世代運算、矽光子、智慧移動與綠能科技等領域。包括NVIDIA、Intel、台積電（2330）、華碩（2357）等國際科技巨頭將齊聚一堂，發表最新產品與合作計畫。此次展會預計成為全球科技景氣與資本市場的重要風向球。

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可透過交易長天期價外權證 避免資金風險過大

總結市場情緒及產業發展，台股在震盪後可望迎來布局契機，投資人若擔心一次投入資金的風險過大，可透過交易長天期價外權證，以少量的資金鎖定基本面強勢且法人持續買超標的，達到低時間價值耗損低成本，並同時兼具槓桿效益來加速獲利速度。

利用證券商同業公會權證知識專網或各發行人提供的「權證搜尋」工具，找出對應的個股或指數權證，篩選符合自身需求的權證條件，如對權證商品仍不甚了解，可至權證懶人包專區研讀更多的商品知識。權證為高槓桿投資工具，投資人於交易前應詳閱產品說明及相關風險，投資含有風險，投資人應視自身屬性並謹慎為之。權證知識專網https://www.warranttw.tw；法興權證官網https://tw.warrants.com。

（作者為法國興業銀行臺灣權證主管）

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