〈財經週報-投資趨勢〉ETF單一個股權重上限是否該全數適用？

台股 ETF之「台積電條款」放寬，持有台積電比重將可提高到36%左右。（中央社資料照）

■周彥名

金管會證期局近日宣布放寬國內發行之指數股票型基金追蹤之指數成分證券占該指數市值比重不受上限 30%之限制，俗稱台股 ETF之「台積電條款」。約有30檔ETF適用，這些台股ETF所追蹤指數持有台積電（2330）比重將可提高到36%左右，對齊加權股價指數權重，而主動式 ETF 與共同基金皆維持10%上限。不過以目前台灣人對台積電的熱愛，預計ETF指標中的台灣50仍會維持原有設計，即台積電比重仍會保持在該50檔成分股當中的浮動比重，不受上限條款影響。

台積電條款鬆綁 30檔ETF迎利多

這項30%限制規範始於民國95年，當時台積電在台灣50指數中的比重僅為16%左右，因此在當時並無造成太多的影響，法條初衷當然是為了防範市場風險集中、避免單一公司過度影響投資表現。但以事後結果而言，這條法規卻造就了不利於投資人的結果。

請繼續往下閱讀...

首先，台積電市值的飆漲造成大多數共同基金或ETF表現落後於單一高持股的ETF（即台灣50等ETF），即便就新規而言，主動式操作基金產品仍受到10%規則的限制，因此投資人若對於單一公司的表現有相當期待，除了買進台灣50ETF外僅能買進個股以繞過此法規的限制。

其次則為對發行商的困擾，新規定不溯及既往是否適用在現行ETF市場所有產品仍值得討論，目前最大單一個股台積電在台灣50指數當中已高達57%之譜，前五大持股總和也高於指數相關規範的65%，在權值股飆漲年代，新發行ETF產品設計以及發行後的表現自然遠遠落後舊投資產品。

當然，若行情改變，對於無上限限制的產品自然就有反向的效果。不過如果法規設計的初衷是為了避免單一公司過度影響（無論正負面）投資結果，是否應該溯及既往同步將新規範適用於所有ETF產品，以確保投資人不過份受到單一投資標的的影響？

投資市場的思考習慣以目前價格表現為依據，台積電近年受到台灣投資人的追捧，價格飆漲，2024年更是大幅上漲近90%，因此根本上相當難以動搖該公司在投資人心理的地位，相信也是如此主關機關才會審慎考慮後放寬30%上限的標準。但針對舊指數的毫無限制是否也應一併考量? 超大型且具產業甚至國家代表性公司的殞落並非沒有先例。面板、手機、網路產業、半導體以及傳統家電業都有先例，值此國際關係動盪之際，值得再加思考投資比重限制的重要性。

投資組合太集中？建議避開過度重壓的ETF

對投資人而言，在目前台股過度倚重單一公司表現的情況，指數化投資當然就是跟著指數走，但以長期投資的觀點而言，建議要避開過度重壓的ETF，依據加權指數權重配置的投資才是較為平衡且適度的投資，投資永遠有不確定性，風險的控管必須慎重審視，切莫因投資市場的熱度而忘了投資在指數型商品分散風險的重要性。

（作者為聯邦投信指數量化投資部）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法