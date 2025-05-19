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〈財經週報-國際市場展望〉逐漸收復「解放日」缺口 後市審慎樂觀

2025/05/19 05:30

美中貿易談判達成共識，激勵美股勁揚，並帶動各國股市逐步收復對等關稅時，跳空下跌的缺口。（彭博）美中貿易談判達成共識，激勵美股勁揚，並帶動各國股市逐步收復對等關稅時，跳空下跌的缺口。（彭博）

■張繼文

美英達成貿易協議，美中的貿易談判也達成共識、按下關稅暫停鍵，美股受到激勵勁揚並帶動各國股市表現，不少市場逐步收復4月初川普宣布對等關稅時跳空下跌的缺口。若後續美國與其他國家陸續達成協議，關稅的影響比4月份預想的情況好，有助於提振市場信心，正向看待未來展望。但須注意的是關稅影響仍在，對於美國景氣與通膨造成的影響需持續觀察，市場的波動度仍高，因此建議採取多元分散、股債均衡配置的投資組合。

美4月非農就業優於預期 展現韌性

觀察美股4月初以來的走勢，4月初美國宣布對等關稅後重挫，但隨即在美國延後90天進程並與各國展開協商後開始反彈，隨著英美達成協議、中國也與美國達成大幅降低關稅90天的共識並將持續協商，加上美國第一季企業財報優於預期，美股的漲勢得以延續。雖然投資人擔憂美國經濟將因關稅的課徵步入衰退，但從近期公布的經濟數據來看，美國仍未見到類衰退的情形，以就業市場為例，美國4月非農就業人數經季節調整後增加17.7萬人，優於預期的13.3萬人，失業率持穩在4.2%，勞動市場展現韌性。

預期聯準會第三季啟動降息 全年降兩碼

由於美國勞動市場表現良好，關稅對於美國通膨的影響也待後續觀察與評估，聯準會（Fed）沒有採取「預防性降息」的必要，聯準會主席鮑爾在甫於5月8日結束的利率會議會後已表達此一立場，目前市場普遍預期聯準會將在第三季開始降息，今年底前降息幅度為兩碼，反映的是美國經濟動能雖趨緩但不至於陷入衰退，且關稅可能使通膨短暫上升的預期。

不過，川普政策的反覆不定已是常態，川普也表示與中國的貿易談判若不順利，90天後暫緩期後關稅恐大幅增加；此外，美國與其他國家包括日本、歐洲等的協商也還在進行中，不確定因素並未完全消除。正因如此，即使美國就業市場數據表現強韌，但「軟數據」如企業信心、消費者信心等皆已因對於關稅的擔憂而大幅滑落，未來的走向以及對美國經濟的影響仍待觀察。

布局債券 應偏重利差型債券

下半年開始關稅料將逐漸反映至經濟數據，屆時股債市仍可能受到投資氣氛的影響而轉趨震盪整理，因此資產配置宜多元分散，做好股債均衡配置，以降低波動風險。股市方面，除了受惠AI長線成長趨勢的美、台股市，具備價值面優勢且股市結構持續轉型的日本股市、經濟成長潛力佳且受到美國關稅影響較輕的印度股市，亦值得納入投資組合；債券方面，中長期而言美國降息方向不變，但建議投資人在布局債券時，應偏重利差型債券，包括投資級公司債、非投資級公司債，以及新興市場債、邊境市場債等，除了能享有優於美國公債的殖利率 ，亦能受惠未來降息趨勢。

（作者為野村投信投資策略部副總經理）

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