〈財經週報-台股盤勢解析〉美中關稅協議緩解壓力 台股迎反彈行情

美國總統川普訪問中東，推動「中東經濟繁榮計畫」，對台股傳產與電子類股產生雙重影響。（法新社）

■林永祥

本週台灣加權指數展現強勁動能，受到美中關稅協議進展、川普中東經濟合作計畫，以及美國通膨數據降溫等利多影響，大盤逐漸收復今年4月的跌幅，盤面焦點多集中在電子科技股、內需傳產股及政策受惠股。以下分段分析各項國際財經大事對台股的影響，並提出投資建議。

美中關稅協議重大進展

根據2025年5月12日美中在日內瓦經貿會談發布的聯合聲明，雙方同意自2025年5月14日起，為期90天，大幅調降對彼此進口品關稅稅率，美國對中國商品的關稅從145%降至30%，中國對美國商品的關稅則從125%降至10%。此協議旨在緩解貿易緊張局勢，並為後續談判爭取協調時間。市場對此反應正面，美股與台股同步上揚。

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川普中東經濟合作的產業影響

川普本週訪問中東，推動「中東經濟繁榮計畫」，聚焦能源、科技與基礎建設合作，旨在穩定區域局勢並為企業開拓市場。此計畫可能穩定全球能源價格，並提升AI與網通設備需求，對台股傳產與電子類股產生雙重影響。傳產類股方面，能源價格穩定降低塑化、鋼鐵與航運產業的成本壓力，有益於傳產類股表現。塑化與鋼鐵產業因原物料價格波動減輕，預期獲利可獲得改善。電子類股則受惠於中東對科技基礎建設及AI晶片的需求，相關供應鏈廠商訂單可望成長，進一步提升獲利表現。

美國通膨降溫的市場支撐

根據美國勞工統計局（BLS）於5月13日公布的最新數據，4月消費者物價指數（CPI）年增率降至2.3%，為2021年2月以來最低，略低於市場預期的2.4%與3月的前值2.4%。CPI數據公布後，市場提高對聯準會降息的期待，根據FedWatch預測，聯準會最早可能於今年 9 月降息，全年最多降息兩次。美股指數對於通膨降溫反應熱烈，帶動台股跟隨走高，台灣半導體產業因AI需求與美股科技股連動，表現尤為突出。儘管通膨降溫為台股提供短期支撐，聯準會後續政策動向仍是關鍵。若未來數據顯示通膨反彈或貨幣政策轉向緊縮，仍可能壓抑科技類股估值，對台股電子產業造成壓力。投資人應密切關注聯準會消息與經濟指標，評估後續市場風險。

台股展望與產業機會

台股本週在國際利多推動下，重返21,000點上方，呈現震盪上行格局。然而，川普政策變化難以預料，在不確定性持續的環境下，建議投資人可均衡配置成長型與防禦型資產，例如在投資電子股的同時佈局金融與傳產類股，並透過ETF一籃子股票的特性分散投資，以平衡風險與報酬，或可透過定期定額投資來平滑市場波動，長期累積報酬，在投資市場裡穩中求勝。（作者為永豐投信投資長副總經理）

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