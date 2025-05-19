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〈財經週報-熱門族群〉美中關稅戰休兵 貨櫃三雄還在衝

2025/05/19 05:30

貨櫃三雄上週股價走勢凌厲，萬海週漲幅更達28.18%。（資料照）貨櫃三雄上週股價走勢凌厲，萬海週漲幅更達28.18%。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

受惠美中關稅戰休兵，貨櫃三雄上週股價走勢凌厲，其中，以萬海（2615）漲幅最高，不僅上週五攻上漲停，週漲幅更達28.18%，而長榮（2603）週漲幅也達23.46%，陽明（2609）漲幅最小，但也有近17%。

三大法人買盤更是湧入貨櫃三雄，其中，上週買超最多的是陽明，總計買超11.56萬張，其中外資買超9.75萬張；而買超長榮7.4萬張，其中外資買超5.7萬張；買超萬海4.01萬張，外資買超3.73萬張。

節日提前拉貨猛 短期仍看好

美中關稅戰休兵90日，避免日後又有變數、橫生枝節，多數業者皆趁此時積極拉貨，兆豐國際投顧副總黃國偉指出，貨櫃三雄股價走揚，主要是反應關稅延後，在感恩節、耶誕節一般消費品提前拉貨需求帶動下，短期仍看好，但因提前拉貨，下半年營運則要小心。

美中5月12日雙方發表聯合聲明，美國對中國進口產品所課徵的145%關稅調降至30%，中國亦調降對美關稅至10%，為期90天。市場人士指出，美中關稅調整後，在補貨潮帶動下，第二季營運可望月月高。

另外，上週五出爐的最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）也大漲134.22點至1,479.39點，週漲幅9.97%，為連2漲。四大主要航線中，美國線運價大漲，其中，遠東到美西每FEU（40呎櫃）運價站上3,000美元，達3,091美元，週漲幅達31.7%，遠東到美東線為4,069美元，也站上4,000美元，週漲幅達22%。

貨櫃三雄第一季以長榮EPS最高，達12.64元，其次為萬海的3.11元，以及陽明的2.23元。

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