〈財經週報-熱門族群〉搶運潮現 DRAM族群續往上攻

對等關稅90天寬限期，記憶體市場掀起提前備貨潮，，DRAM合約價調漲幅度較原預期擴大。（彭博）

記者洪友芳／專題報導

韓國三星電子、SK海力士等記憶體大廠傳出因應人工智慧（AI）需求調配產能，加上關稅寬限期的拉貨潮、消費性電子需求漸回溫等有利因素，引發DRAM價格上漲，帶動記憶體族群近期股票價量俱揚，南亞科（2408）、華邦電（2344）表現相對突出，市場預期台北國際電腦展（Computex）本週將登場，有助拉抬記憶體族群續往上攻。

隨著AI對高階DRAM需求增加，三星電子、SK海力士等國際大廠紛將產能轉移生產高階DRAM，減少生產較中低階的DDR4，並啟動漲價動作。南韓媒體報導，三星電子本月已與主要客戶達成協議，調漲DDR4價格平均漲幅達兩位數百分比，DDR5小幅上漲個位數；SK海力士等大廠也紛傳出調漲DRAM價格。

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根據TrendForce調查指出，美國「對等關稅」政策給予多數國家90天寬限期，政策的不確定性，掀起提前備貨潮，記憶體市場改變傳統的季節性模式，交易動能隨之增強，DRAM合約價調漲幅度較原預期擴大。

南亞科也預估隨著中國政府推出刺激方案、AI持續進展，DRAM市場需求會有所改善，庫存狀況也好轉，預期DRAM價格有機會呈現緩升走勢，也有助公司今年營運將逐季改善。華邦電也認為，客戶急單與需求回升，第二季到下半年營運持正向看待，毛利率也將逐季回升。

記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白表示，大廠產能轉進AI需求相關的高頻寬記憶體（HBM）、DDR5，停產DDR4，預期將帶動基期較低的DDR4價格上漲，第二季到第三季因需求增加，DDR4合約價與現貨價漲幅將大於DDR5，他對公司全年營運展望樂觀。

受到市場消息面的激勵，南亞科上週價量俱揚，上週五股價收在45.65元，週累計總成交量超過81萬張、股價漲幅32.9%；華邦電上週五收17.95元，週累計總成交量超過61萬張、漲幅15.4%；威剛收92.2元，週漲6.8%。

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