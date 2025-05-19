晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-熱門族群〉搶運潮現 DRAM族群續往上攻

2025/05/19 05:30

對等關稅90天寬限期，記憶體市場掀起提前備貨潮，，DRAM合約價調漲幅度較原預期擴大。（彭博）對等關稅90天寬限期，記憶體市場掀起提前備貨潮，，DRAM合約價調漲幅度較原預期擴大。（彭博）

記者洪友芳／專題報導

韓國三星電子、SK海力士等記憶體大廠傳出因應人工智慧（AI）需求調配產能，加上關稅寬限期的拉貨潮、消費性電子需求漸回溫等有利因素，引發DRAM價格上漲，帶動記憶體族群近期股票價量俱揚，南亞科（2408）、華邦電（2344）表現相對突出，市場預期台北國際電腦展（Computex）本週將登場，有助拉抬記憶體族群續往上攻。

隨著AI對高階DRAM需求增加，三星電子、SK海力士等國際大廠紛將產能轉移生產高階DRAM，減少生產較中低階的DDR4，並啟動漲價動作。南韓媒體報導，三星電子本月已與主要客戶達成協議，調漲DDR4價格平均漲幅達兩位數百分比，DDR5小幅上漲個位數；SK海力士等大廠也紛傳出調漲DRAM價格。

根據TrendForce調查指出，美國「對等關稅」政策給予多數國家90天寬限期，政策的不確定性，掀起提前備貨潮，記憶體市場改變傳統的季節性模式，交易動能隨之增強，DRAM合約價調漲幅度較原預期擴大。

南亞科也預估隨著中國政府推出刺激方案、AI持續進展，DRAM市場需求會有所改善，庫存狀況也好轉，預期DRAM價格有機會呈現緩升走勢，也有助公司今年營運將逐季改善。華邦電也認為，客戶急單與需求回升，第二季到下半年營運持正向看待，毛利率也將逐季回升。

記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白表示，大廠產能轉進AI需求相關的高頻寬記憶體（HBM）、DDR5，停產DDR4，預期將帶動基期較低的DDR4價格上漲，第二季到第三季因需求增加，DDR4合約價與現貨價漲幅將大於DDR5，他對公司全年營運展望樂觀。

受到市場消息面的激勵，南亞科上週價量俱揚，上週五股價收在45.65元，週累計總成交量超過81萬張、股價漲幅32.9%；華邦電上週五收17.95元，週累計總成交量超過61萬張、漲幅15.4%；威剛收92.2元，週漲6.8%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財