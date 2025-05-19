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〈財經週報-因應對等關稅〉安全韌性條例 社會支持分配預算1670億

2025/05/19 05:30

1670億元社會支持項目1670億元社會支持項目

記者林菁樺／專題報導

行政院將撥補台電1,000億元，避免企業受到電價衝擊。 （資料照）行政院將撥補台電1,000億元，避免企業受到電價衝擊。 （資料照）

美國總統川普4月初向全球祭出對等關稅，行政院也於4月底通過4,100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，包括國土安全韌性編列1,500億元、社會支持1,670億元與產業支持方案930億元，並全數以歲計賸餘支應；社會支持預算金額就占4成，其中又以台電單一公司獲得1,000億元撥補最多。

社會支持項目多是照顧民生，共分配1,670億元，包含強化高等教育人才培育200億元，另因應物價並降低民眾、企業負擔，編列1,000億元補貼台電；並挹注勞保基金100億元、健保200億元；協助弱勢120億元、老屋修繕50億元等。

撥補台電1000億 避免企業受電價衝擊

政府給予台電公司編列1,000億元補貼，是單一最高金額，主要是台電在過去3年先行吸收全民用電成本，光民生用電成本約2,600億元，產業部分吸收3,400億元，台電到2024年底的累積虧損已至4,229億元。

不過，實際看台電入袋的撥補預算，僅疫後特別條例的500億元，其餘2,500億元屬於增資、打消累虧，而中央2次提出1,000億元都遭在野黨封殺；此次再編列1,000億元，仍是避免企業受到電價衝擊。

另外，勞健保財務壓力大，為減輕負擔，避免保費調整影響民眾，行政院也挹注勞保基金100億元、健保200億元，衛福部日前已說明，預算可增加健保穩定性，有助因應醫藥品漲價、健保點值增加等需求。

而為延續先前「疫後特別條例」的精神，行政院持續加強對低收入戶及中低收入戶的生活補助，弱勢族群照顧編列120億元，老屋修繕計畫也有50億元。

老屋修繕計畫 首波鎖定屋齡逾30年公寓

不過，老屋修繕計畫補助遭在野黨質疑，但面對超高齡化產生「人屋雙老」社會現象，有必要補助強化獨居老人關懷服務計畫。內政部已於5月1日宣布，規劃3年執行，目標延壽500棟老舊集合住宅，首波鎖定屋齡30年以上、4至6樓且無結構安全疑慮的公寓，優先改善公共空間安全、電線瓦斯管路與無障礙設施，計畫將在今年下半年提報行政院，經核定後可立即推動。

而行政院認為，因應國內產業升級轉型，以及當前國際化與產業快速變化的趨勢，國家需要積極培育高等教育人才，以滿足相對應的人才需求，因此針對「強化高等教育人才培育」也編列200億元。教育部表示，將從法規鬆綁、人才延攬與校務經營三大方向推動高教改革。

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