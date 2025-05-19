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〈財經週報-因應對等關稅〉防中貨洗產地及傾銷 財經部會多管齊下

2025/05/19 05:30

海關防堵中貨來台洗產地措施海關防堵中貨來台洗產地措施

記者鄭琪芳／專題報導

海關採3道防線及4項精進措施，防止中貨洗產地。（法新社）海關採3道防線及4項精進措施，防止中貨洗產地。（法新社）

因應對等關稅衝擊，政府除推出支持方案、積極與美方談判外，為回應美方對中貨洗產地的高度關切，海關採3道防線及4項精進措施，且交通部擬修法將自貿港區違規罰鍰提高至最高300萬元，財政部與經濟部則研議提供檢舉獎金。至於中貨傾銷問題，財政部3月公告對中國啤酒及特定鋼品啟動反傾銷調查，經濟部4月底判定造成「產業損害」，初步傾銷調查結果將於7月初出爐。

輸美貨物 須檢附原產地聲明書

為防堵中貨來台洗產地，經濟部已公告5月7日起輸往美國的台灣產製貨品應檢附「輸美國貨品原產地聲明書」，財政部則配合修正「預報貨物通關報關手冊」，要求輸美貨品報單類別屬G3、G5、D5、B8、B9，應於出口報單「主管機關指定代號」（N5203）欄位填報是否為台灣產製，貨物屬我國產製填報「YT」，非屬我國產製填報「NT」，未依規定填報不予受理報關。

另，海關採取事前預防、事中嚴查及事後嚴罰3道防線，除了美國對中國加徵反傾銷稅或特別關稅的高風險貨物，須檢附輸出許可證或原產地證明等措施外，違反規定可禁輸出入及高額罰款等；同時規劃的4項精進措施，包括：成立強化違規轉運查核小組，監控輸美貨物數量波動，鎖定高風險廠商強查，每週至少查核1次；蒐集國內外情資分析違規態樣，透過大數據鎖定可疑廠商及貨品；擴大宣導遵守相關規定；以及鼓勵檢舉不法。

財政部官員表示，近來發現違規轉運案件有從自貿港區轉移到課稅區的情況，「有些廠商可能以為繳了稅就不會被查」，事實上，不管課稅區或自貿港區，海關都會嚴格查核，希望廠商不要心存僥倖。

中國啤酒及鋼品傾銷 最快7月初課臨時反傾銷稅

對於外界建議提供獎金以鼓勵檢舉，課稅區方面，經濟部考慮從洗產地罰款中撥1半做為檢舉獎金，做為檢舉誘因。至於自貿港區，財政部正研議修改「財務罰鍰處理暫行條例」，以提供檢舉獎金。

此外，目前台灣製造（MIT）標準，若原料涉及多國並在台灣加工製造，「附加價值率超過35%」即可認定，遭質疑太過寬鬆。經濟部表示，將強化附加價值率35%標準審查，且不排除研議提高門檻。

至於中貨低價傾銷問題，財政部3月公告對中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品展開反傾銷調查。財政部指出，我國現行採取反傾銷措施產品共10件，其中8件為中國產品，目前調查中2件也都是中國貨品，顯示國內業者對中國產品提出反傾銷調查申請，可獲得相關救濟保障。

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