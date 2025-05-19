晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-時事求是〉關稅戰救急

2025/05/19 05:30

對等關稅的談判還在進行中，出口仍然維持榮景，但對整體經濟的威脅尚未散去，「有失有得」應是達成協議的必然結果。（資料照）對等關稅的談判還在進行中，出口仍然維持榮景，但對整體經濟的威脅尚未散去，「有失有得」應是達成協議的必然結果。（資料照）

■魏錫賓

在關稅談判期，出口維持榮景，資通訊、電子產品外銷訂單依然在高檔，但對等關稅對整體經濟的威脅並未散去。行政院備妥因應措施，希望維持經濟的穩定發展，救急可以，可是從對美國的出口看，大部分並不容易轉移；除非新市場出現，貿易衝突可能一再發生。這一現象，也影響政府的救援方案。

美國總統川普的第一次任期，在2017年上任後不久，就對中國發起貿易戰，開始改變全球的貿易結構，台灣亦深受影響。根據經濟部統計，在肺炎疫情前，2019年台灣對美的出口是462.5億美元，貿易順差114.0億美元，當年對美出口就已較前一年增加了17.1%，順差且提高達78.5%。

拜登於2021年繼任後，產業從中國外移趨勢不變，台灣對美出口快速增加，貿易順差更高。2024年對美出口增至1,113.6億美元，出超則成長至2019年的6倍左右，高達649.1億美元。

對美國出口的成長，以資通與視聽產品最為可觀。去中化及Google、Amazon等美國科技巨頭大量投資於AI伺服器與資料中心建設，帶動了高階GPU與AI伺服器的需求，台灣企業成為主要的合作夥伴，對美伺服器出口跳躍式增加，2019年僅24.8億美元， 2023年飆升至73.4億美元、2024年再提高至159億美元，2025年1至4月已有56.7億美元，較前一年同期再成長約41.8%；而用於電腦、手機及網路通訊的顯示卡等各種組件，在2019年出口至美國僅不到8億美元，2024年卻成長至約318億美元。

正是美國的進口需求，帶動台灣的出口大增，而AI等新科技的發展，就是推升台灣這幾年對美出超的主因，因此有產業結構及經濟發展的必然性，不能單純以進出口數據計算，就評斷競爭是否公平。尤其是買家會自己選擇商品，美對台貿易逆差的趨勢將持續，在加減之間，即使電子之外的其他產業出口受到壓抑，短期要解除對美國巨額出超引來的高關稅警報，有實務上的困難。

不管對等關稅的談判結果如何，產業受影響的幅度都會有不同，因應也有異。強勢產業可能被迫加速赴美設廠，要克服的是成本的提高，並避免產業空洞化；而弱勢產業本就有競爭壓力，升級與轉型更迫在眉睫。提供稅務優惠、數位等基礎建設等，讓企業留下研發、生產自動化等高附加價值部門，並用政策扶植企業升級，使留下來的部分成為更強的競爭核心，都是可以加強的部分。

關稅戰並未因股價回升而結束，「濟弱扶傾」要及時，長期的發展，則要有大戰略計畫。產業間或企業間，即使跨國也可能成為夥伴，可是因為資源稟賦、發展階段的不同，國家間整體的利益，很容易夾雜著局部的衝突；對等關稅的談判還在進行，不必太過悲觀，但「有失有得」應是達成協議的必然。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財