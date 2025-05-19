〈財經週報-時事求是〉關稅戰救急

對等關稅的談判還在進行中，出口仍然維持榮景，但對整體經濟的威脅尚未散去，「有失有得」應是達成協議的必然結果。（資料照）

■魏錫賓

在關稅談判期，出口維持榮景，資通訊、電子產品外銷訂單依然在高檔，但對等關稅對整體經濟的威脅並未散去。行政院備妥因應措施，希望維持經濟的穩定發展，救急可以，可是從對美國的出口看，大部分並不容易轉移；除非新市場出現，貿易衝突可能一再發生。這一現象，也影響政府的救援方案。

美國總統川普的第一次任期，在2017年上任後不久，就對中國發起貿易戰，開始改變全球的貿易結構，台灣亦深受影響。根據經濟部統計，在肺炎疫情前，2019年台灣對美的出口是462.5億美元，貿易順差114.0億美元，當年對美出口就已較前一年增加了17.1%，順差且提高達78.5%。

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拜登於2021年繼任後，產業從中國外移趨勢不變，台灣對美出口快速增加，貿易順差更高。2024年對美出口增至1,113.6億美元，出超則成長至2019年的6倍左右，高達649.1億美元。

對美國出口的成長，以資通與視聽產品最為可觀。去中化及Google、Amazon等美國科技巨頭大量投資於AI伺服器與資料中心建設，帶動了高階GPU與AI伺服器的需求，台灣企業成為主要的合作夥伴，對美伺服器出口跳躍式增加，2019年僅24.8億美元， 2023年飆升至73.4億美元、2024年再提高至159億美元，2025年1至4月已有56.7億美元，較前一年同期再成長約41.8%；而用於電腦、手機及網路通訊的顯示卡等各種組件，在2019年出口至美國僅不到8億美元，2024年卻成長至約318億美元。

正是美國的進口需求，帶動台灣的出口大增，而AI等新科技的發展，就是推升台灣這幾年對美出超的主因，因此有產業結構及經濟發展的必然性，不能單純以進出口數據計算，就評斷競爭是否公平。尤其是買家會自己選擇商品，美對台貿易逆差的趨勢將持續，在加減之間，即使電子之外的其他產業出口受到壓抑，短期要解除對美國巨額出超引來的高關稅警報，有實務上的困難。

不管對等關稅的談判結果如何，產業受影響的幅度都會有不同，因應也有異。強勢產業可能被迫加速赴美設廠，要克服的是成本的提高，並避免產業空洞化；而弱勢產業本就有競爭壓力，升級與轉型更迫在眉睫。提供稅務優惠、數位等基礎建設等，讓企業留下研發、生產自動化等高附加價值部門，並用政策扶植企業升級，使留下來的部分成為更強的競爭核心，都是可以加強的部分。

關稅戰並未因股價回升而結束，「濟弱扶傾」要及時，長期的發展，則要有大戰略計畫。產業間或企業間，即使跨國也可能成為夥伴，可是因為資源稟賦、發展階段的不同，國家間整體的利益，很容易夾雜著局部的衝突；對等關稅的談判還在進行，不必太過悲觀，但「有失有得」應是達成協議的必然。

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