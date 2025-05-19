〈財經週報-因應對等關稅〉關稅大刀橫劈 供應鏈金鐘罩護身

因應對等關稅衝擊，經濟部已備妥工業部門4大因應關稅措施，投入總經費410億元。（歐新社）

記者廖家寧／專題報導

因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案

為因應美國對等關稅衝擊，行政院提出880億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，後增加至930億元。經濟部已備妥工業部門4大因應關稅措施，投入總經費410億元。

經濟部強調，為加速協助中小企業、製造業與出進口廠商因應，將以從寬、從簡、從速原則推動，針對外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼措施，放寬申請資格，凡是今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均、或今年1至2月平均衰退達10%，皆可申請。

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放寬外銷貸款優惠保證 中小微企業額度每家6000萬

對於產業反映艱困之際勿抽銀根，呼籲金融支持產業外銷。經濟部表示，外銷貸款優惠保證，中小微企業保證額度每家6,000萬元、保證成數9.5成並加碼減免保證手續費最長2年；非中小微企業保證額度每家1億元、保證成數8至9成。

另，中小微企業多元發展貸款提供直接或間接受美國關稅影響的中小微企業，利率最高2.22%、額度最高3,500萬元，貸款250萬元內提供每家業者1.5%利率減碼，為期6個月，且提供最低9成信用保證，貸款100萬元內保證成數一律10成。

提升產業競爭力方面，針對受美國關稅影響的製造業提供研發轉型補助，若遭客戶取消或展延訂單、要求吸收關稅費用或貨品遭客戶退運的業者皆可提出申請，以開發具雙軸轉型、技術加值、行銷布局及跨域整合等高值化、差異化新產品，切入重要供應鏈或利基市場，並透過法人能量協助業者技術升級；個案補助（限中小企業申請）每家最高補助500萬元，產業聯盟最高4,000萬元。

開拓多元市場 單一企業最高補助500萬

開拓多元市場方面，為提供受美國關稅政策影響的出進口廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商/經銷商。

農漁產業方面，協助應變關稅衝擊對象包括國產花卉及其種苗（全品項）、鱸魚、吳郭魚、鬼頭刀、毛豆、國產茶葉等業者，農業部投入180億元協助應變，包括農貸利率補貼（補貼貸款利息最高達0.75%、最長6個月）、強化外銷冷鏈體系、加工加值、國內外標章或產品認驗證，及內、外銷獎勵與補助，依不同品項給予不同額度補助，獎勵對象從過往僅限農民與農民團體，擴大為具外銷實績的農企業。

開拓多元市場方面，跨域行銷活動獎勵每案最高500萬元，美國通路行銷每案最高300萬元補助，美國以外市場最高150萬元補助。另，為鼓勵開拓美國高端市場，經濟部也加碼提供外銷獎勵。

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