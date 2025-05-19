COMPUTEX登場 法人看好AI帶旺多方續航

台北國際電腦展即將登場，預期AI話題持續發酵，有利台股多方續航。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到中美貿易戰降溫影響，外資連續四週加碼台股，加權指數順利收復關稅大跌缺口，並站穩季線、持續向半年線挺進。法人認為，台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，預期AI話題持續發酵，加上總統五二○演說可望提振政策紅利族群，激勵相關族群股價表現，有利台股多方續航。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，此次證交所首次結合COMPUTEX辦理招商及國際引資，邀請超過二十家業者舉辦科技島主題式業績展望會，搭配輝達執行長黃仁勳及多家科技大廠高層演講，以及晶圓龍頭大廠的技術論壇，預料將由AI概念股帶領大盤向上。

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從籌碼面來看，他分析，此波融資急降溫、波段減幅近三成五，不僅提供台股籌碼面的優勢，也讓市場注意力再度回到基本面。不過，投資人仍須留意，雖然近期關稅疑慮降溫，但美國總統川普仍是市場最大不安定因素，若量能持續在三千五百億至四千億元水準，才有利於多方續航。

野村投信投資策略部副總張繼文則說，美國聯準會維持利率不變並採取觀望態度，有助於穩定全球資金情緒，而AI晶片出口政策鬆綁則為科技產業開啟新一波成長契機，在國際利多發酵之際，台灣相關族群也陸續繳出亮眼成績，展現基本面持續轉強的趨勢，台股長線看好、充滿投資機會。

元大投顧也指出，從技術線型來看，台股前波受川普關稅政策影響，出現罕見五個跳空缺口，目前完全填滿三個缺口，向第二個缺口努力修復，從均線結構來看，半年線與年線同時卡在上頭，顯示壓力不輕，所幸季線順利克服，中期漸漸扭轉劣勢。

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